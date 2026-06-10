Départ du PSG : Aucun doute sur le prochain club de Kang-in Lee ?

Cet été, il va falloir s'attendre à des départs du PSG. Après la deuxième Ligue des Champions, certains pourraient aller chercher mieux ailleurs, notamment ceux qui prétendent à plus de temps de jeu. Ça devrait notamment être le cas de Kang-in Lee. Le départ du Sud-Coréen semble se préciser, au même titre que son prochain club.
D'ici quelques jours, le mercato estival ouvrira ses portes et ça risque de bouger au PSG. Le club de la capitale entend être actif dans le sens des arrivées, mais voilà que l'effectif de Luis Enrique devrait également connaitre certains départs. Le nom de Kang-in Lee est notamment cité régulièrement quand il s'agit d'évoquer ceux qui pourraient partir. Remplaçant au PSG, le Sud-Coréen pourrait prétendre à mieux ailleurs. De quoi donc inciter Lee à faire ses valises ?
« Il veut aller à l'Atlético »
Un départ de Kang-in Lee fait en tout cas de plus en plus parler. Et pour ce qui est de sa destination, le joueur du PSG est annoncé vers l'Atlético de Madrid. Pour Radio Marca, le journaliste Matteo Moretto a d'ailleurs confirmé cette tendance, assurant que le Sud-Coréen souhaitait intégrer l'effectif de Diego Simeone : « Pour Lee, je continue de dire que l'Atlético de Madrid est le club le mieux placé. Il veut aller à l'Atlético. Il y a des discussions avec son entourage ».
Le remplaçant de Griezmann ?
Direction l'Atlético de Madrid pour Kang-in Lee ? S'il venait à rejoindre les Colchoneros, l'actuel joueur du PSG pourrait notamment enfiler le costume de remplaçant d'Antoine Griezmann, parti à Orlando. Et voilà qu'aux yeux de Pia Clemens, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça : « Kang-in Lee aurait plus de temps de jeu, pour l’Atlético, je pense que c’est un bon profil. Ce n’est pas Griezmann mais il a des vraies qualités quand même, qui sont peut-être un peu sous-estimées dans le monde du foot aujourd’hui. Ultra technique, super bon sur les coups de pied arrêtés, jeu sans ballon il est hyper actif. Il est moins bon défensivement que Griezmann, mais franchement ça peut être une bonne pioche pour l’Atlético ».