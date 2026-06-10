Départ du PSG : Aucun doute sur le prochain club de Kang-in Lee ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, il va falloir s'attendre à des départs du PSG. Après la deuxième Ligue des Champions, certains pourraient aller chercher mieux ailleurs, notamment ceux qui prétendent à plus de temps de jeu. Ça devrait notamment être le cas de Kang-in Lee. Le départ du Sud-Coréen semble se préciser, au même titre que son prochain club.

D'ici quelques jours, le mercato estival ouvrira ses portes et ça risque de bouger au PSG. Le club de la capitale entend être actif dans le sens des arrivées, mais voilà que l'effectif de Luis Enrique devrait également connaitre certains départs. Le nom de Kang-in Lee est notamment cité régulièrement quand il s'agit d'évoquer ceux qui pourraient partir. Remplaçant au PSG, le Sud-Coréen pourrait prétendre à mieux ailleurs. De quoi donc inciter Lee à faire ses valises ?

« Il veut aller à l'Atlético » Un départ de Kang-in Lee fait en tout cas de plus en plus parler. Et pour ce qui est de sa destination, le joueur du PSG est annoncé vers l'Atlético de Madrid. Pour Radio Marca, le journaliste Matteo Moretto a d'ailleurs confirmé cette tendance, assurant que le Sud-Coréen souhaitait intégrer l'effectif de Diego Simeone : « Pour Lee, je continue de dire que l'Atlético de Madrid est le club le mieux placé. Il veut aller à l'Atlético. Il y a des discussions avec son entourage ».