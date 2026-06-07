PSG/Arsenal : Le regret de Bradley Barcola pendant la finale de Ligue des champions

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si samedi dernier, le PSG a remporté la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, Bradley Barcola aurait pu tuer la rencontre plus tôt. Ayant manqué deux face à face avec le gardien des « Gunners » David Raya, le numéro 29 parisien a confié ce dimanche avoir conscience qu’il aurait pu faire mieux concernant ces actions.

Le PSG est un peu plus entré dans l’histoire. Le club de la capitale a remporté sa seconde Ligue des Champions consécutive samedi dernier aux tirs aux buts face à Arsenal. Mais avant de disputer cette séance étouffante, le club parisien aurait pu tuer le suspense grâce à Bradley Barcola. Entré en jeu en fin de seconde période, le numéro 29 a eu deux grosses opportunités de marquer, à chaque fois au terme d’une énorme accélération. Si finir une action en bout de course n’est pas un geste simple à effectuer, Barcola lui-même reconnaît qu’il aurait dû faire mieux.

« Je sais que je peux mieux faire, et que je dois marquer » « Sur mes occasions face à Arsenal ? Je sais que je peux mieux faire, et que je dois marquer. Ousmane me donne des conseils sur ces moments, il me dit que je vais très vite, mais sur ces actions essaye de passer ton corps devant le défenseur, et que dans tous les cas s’il te touche c’est carton rouge ou penalty », a ainsi indiqué l’ailier du PSG au micro de Téléfoot ce dimanche.