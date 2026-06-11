OM - Le départ de Greenwood est validé : «Il faut passer à autre chose»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM doit impérativement vendre d'ici la fin du mois de juin afin de renflouer les caisses et valider son passage devant le DNCG, ce qui implique donc forcément un départ de Mason Greenwood dans les jours à venir. Ce dossier a fait parler mardi soir au micro de l'After Foot, sur RMC, et les consultants valident plus que jamais l'idée d'une vente rapide de Greenwood afin de permettre à l'OM de passer à autre chose.

Le mercato estival s'annonce très agité du côté de l'OM, et notamment dans le sens des départs puisque le club phocéen est en quête de liquidités et doit faire rentrer de l'argent avant son passage devant la DNCG. Mason Greenwood, qui dispose de la plus grosse valeur marchande de l'effectif marseillais, est donc plus que jamais candidat au départ et ne manque pas de courtisans (AS Rome, Arabie Saoudite, Turquie...). Kevin Diaz a évoqué ce dossier mardi soir dans l'After Foot, et le consultant de RMC confirme que l'OM doit rapidement se séparer de Greenwood et ce pour plusieurs raisons.

« Ça devient inévitable que ce soit financièrement, humainement » « Un départ de Greenwood ? Je pense qu'il ne faut pas forcément regretter les choses qui sont inévitables. Là, ça devient inévitable que ce soit financièrement, humainement, il s'est passé beaucoup de choses avec Mason Greenwood. C'est déjà un des rares joueurs de l'effectif qui a une valeur qui va permettre à l'OM de combler un petit peu les trous même si ça ne va pas écoper grand-chose. Mais il faut le faire. Il a été bon mais il a aussi agacé par ses non-replis défensifs. Il a aussi agacé par ses attitudes avec et surtout sans le ballon. Donc si l'OM fait ce choix, il faut passer à autre chose. Sur les deux dernières saisons, c’est 75 buts et passes décisives. Donc on n’est pas loin des 70M€ pour moi. [...] Greenwood, à la base, il n’a rien à faire à l’OM. S’il n’avait pas eu ses histoires, jamais il n’aurait été à l’OM », estime Kevin Diaz sur l'attaquant anglais de l'OM.