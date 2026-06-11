Mercato : Le PSG s’apprête à perdre deux joueurs qui ont la cote sur le marché !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’approche du mercato, le Paris Saint-Germain doit gérer plusieurs dossiers. Des départs sont attendus durant l’été, y compris chez les jeunes. Plusieurs titis arrivant à la fin de leur contrat ont la cote sur le marché et pourraient plier bagage comme le révèle L’Équipe.

Si les titis du PSG ont davantage leurs chances en équipe première depuis l’arrivée de Luis Enrique, certains d’entre eux privilégient encore un avenir loin de leur club formateur, avec l’espoir d’obtenir plus de temps de jeu. Cela pourrait notamment être le cas d’Ibrahim Mbaye, qui dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts. « Sur le marché des ailiers de rupture, qui sont rapides, qui sont jeunes comme lui, il n’y en a pas énormément. Aujourd’hui, un Mbaye sur le marché, il y a des clubs qui sont prêts à payer entre 40 et 60M€. Donc la question va se poser pour lui, est-ce qu’il reste ou est-ce qu’il part », confiait récemment Fabrice Hawkins, journaliste à RMC.

Deux titis du PSG proches d’un départ ? D’autres jeunes Parisiens en fin de contrat s’interrogent également quant à leur avenir. C’est le cas de Mathis Jangéal, apparu lors de la 6e journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre le 27 septembre dernier (2-0), qui pourrait signer à Famalicao (D1 portugaise) malgré les intérêts du FC Porto et de Braga. Zayon Chtaï-Telamio est quant à lui pisté par Guingamp.