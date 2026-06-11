«J'étais sur les listes», Didier Deschamps évoque l'intérêt du Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivant au terme de son contrat, Didier Deschamps va quitter son poste à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin – 19 juillet). Annoncé du côté du Real Madrid avant l’officialisation du retour de José Mourinho, le futur ex-sélectionneur est revenu sur ce dossier.

Cette Coupe du monde démarrant ce jeudi en Amérique du Nord sera la dernière de Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France. Quatorze ans après son arrivée, le natif de Bayonne va plier bagage et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Pour l’heure, le principal intéressé n’a donné aucun indice sur sa future destination, n’écartant aucune piste. Seule certitude, Deschamps ne va pas atterrir au Real Madrid malgré les rumeurs.

La réponse de Deschamps sur le Real Madrid Il y a quelques semaines, l’ancien entraîneur de l’OM avait été évoqué du côté du Real Madrid, qui a finalement rappelé José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa. Dans un entretien accordé à plusieurs médias internationaux avant le coup d’envoi du Mondial, dont le quotidien espagnol Marca, Didier Deschamps est revenu sur cette piste : « J'étais sur les listes de candidats, lors des présélections. Je me souviens que mon fils me le disait en plaisantant, car cela m'est arrivé pendant deux ans. J'ai quitté la Juventus en 2007 et j'étais sur quasiment toutes les listes de candidats, mais mon fils me disait que le problème, c'est que je finissais toujours par y figurer. Que ce soit vrai ou non, je ne vais pas entrer dans les détails, car cela n'a pas d'importance. Ai-je reçu des offres? Oui, évidemment. »