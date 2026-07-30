Lewis Hamilton a séduit Kim Kardashian grâce à ses «tenues ridicules», l’annonce qui va faire parler en F1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, Lewis Hamilton et Kim Kardashian sont en couple et sont régulièrement aperçus ensemble. Ancien directeur d’Alpine, Otmar Szafnauer a récemment évoqué le cas du septuple champion du monde. Ce dernier a notamment qualifié de « ridicules » les tenues portées par le Britannique, affirmant que son goût pour la mode l’avait aidé dans sa conquête de « Kim K ». Explications.

Cela fait désormais quelques mois que Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont été aperçus ensemble. Le septuple champion du monde de Formule 1 et la célébrité américaine forment désormais un couple ultra médiatisé. « Kim K » a d’ailleurs récemment fait son apparition dans le paddock comme la plupart des partenaires des pilotes engagés. Forcément, ce couple fait beaucoup parler de lui, même entre les différents acteurs de la catégorie reine du sport automobile. Et dernièrement, c’est Otmar Szafnauer qui s’est illustré en évoquant ce sujet.

« Je pense que la mode a joué un rôle pour Kim Kardashian, sans aucun doute » Invité du podcast « High Performance », l’ancien directeur d’Alpine a été interrogé sur la question de savoir quel pilote arrivait en premier sur les différents circuits lors des week-ends de compétition. Szafnauer en a profité pour lâcher une petite pique au style vestimentaire du pilote Ferrari, tout en évoquant sa relation avec Kim Kardashian : « Max Verstappen. Il est toujours le premier à arriver. Lewis n'arrive que lorsque tous les photographes sont là, afin de pouvoir porter ces tenues ridicules et se faire photographier. Lui, il peut y arriver ; moi, non. Je pense que la mode a joué un rôle pour Kim Kardashian, sans aucun doute », a ainsi confié l’ancien Team Principal d’Alpine au sein de l’émission…

« Lewis prend sa relation avec Kim très au sérieux et envisage sans aucun doute un avenir avec elle » En attendant, ce couple n’est pas près de faire taire les commentaires autour de lui. Récemment, une source ayant souhaité rester anonyme a confié à Entertainment Tonight que Lewis Hamilton était particulièrement épanoui aux côtés de Kim Kardashian : « Lewis prend sa relation avec Kim très au sérieux et envisage sans aucun doute un avenir avec elle. Kim a le sentiment d’avoir enfin rencontré quelqu’un qui est à sa hauteur. Kim est plus sûre d’elle que jamais quant à qui elle est et à ce qu’elle attend d’une relation. Tous ses proches peuvent constater à quel point elle est heureuse. »