F1 - Max Verstappen n'en revient pas de sa course : «J’étais sous le choc»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très critique à l'égard de sa monoplace ce week-end en Hongrie, Max Verstappen a toutefois réussi a maximiser la performance de sa Red Bull afin de décrocher la deuxième place à l'arrivée du Grand Prix. Un petit miracle auquel le quadruple champion du monde a toujours du mal à croire.

Dimanche à Budapest, Max Verstappen s'est battu pour décrocher une belle deuxième place qui était loin d'être gagnée. Le quadruple champion du monde s'est effectivement régulièrement plaint de sa monoplace ce week-end, comme depuis le début de la saison, et ne s'attendait donc pas à un tel résultat puisqu'il n'a été battu que par Lando Norris et devance à l'arrivée la Mercedes de Kimi Antonelli et les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Verstappen ne comprend toujours pas comment il a fini 2e D'ailleurs, après la course, Max Verstappen détaillait les problèmes qu'il avait rencontrés durant la course avec sa monoplace. « Oui, c’était tout de même une course très difficile. Je luttais encore avec les mêmes problèmes qu’en qualifications, où la voiture est vraiment, vraiment survireuse par moments et dans différentes phases. Pendant la majeure partie de la course, j’essayais donc de me battre contre cela. Ces problèmes, c’était beaucoup de choses connues, bien sûr, dont nous avons déjà beaucoup discuté au sein de l’équipe. Nous savons donc où nous devons regarder. Nous savons ce que nous devons faire. Il s’agit simplement d’essayer de trouver quelques solutions », lâche le pilote Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«En fait, je suis toujours sous le choc» Par conséquent, il n'a pas manqué d'afficher sa surprise à l'arrivée de la course. « Dans l’ensemble, je ne comprends toujours pas vraiment comment nous finissons deuxièmes, mais en tant qu’équipe, nous avons réalisé une solide performance. Je vois cela comme une légère surperformance par rapport à ce que nous attendions, ce qui est bien sûr une bonne chose compte tenu de mes sensations au volant. J’ai aussi remarqué, en sortant de la voiture, qu’il y avait des dégâts, pour une raison ou une autre. Donc oui, la tâche ne nous a pas été facilitée », ajoute Max Verstappen, encore sous le choc de sa deuxième place : « À la fin de la course, je me demandais juste : "Comment diable ai-je atterri ici ?" C’était tout pour moi. J’étais sous le choc. En fait, je suis toujours sous le choc »