Nouveau rebondissement au PSG : Le transfert de Bradley Barcola «n'est pas totalement acté»

Axel Cornic

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Bradley Barcola aurait vraisemblablement décidé de ne pas prolonger, ce qui lisse donc penser qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Mais le spécialiste mercato Fabrice Hawkins a expliqué sur RMC que ce scénario n'était pas forcément inévitable, avec les deux parties qui ne semblent pas vouloir se précipiter pour prendre une décision.

C'est fini l'époque où le PSG se pliait en quatre pour retenir ses joueurs. Depuis 2024 et le départ de Kylian Mbappé, le club parisien a adopté une politique totalement différente. Et un nouvel exemple pourrait confirmer ce changement, puisque plusieurs sources assurent que Bradley Barcola n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat et pourrait ainsi être poussé vers la sortie.

« On ne peut pas totalement dire que Bradley Barcola va partir, ce n'est pas totalement acté » Plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt pour l'international français, notamment en Premier League avec Liverpool. Pourtant, Fabrice Hawkins précise tout de même qu'un départ n'est pas forcément la seule option pour Bradley Barcola en ce mercato estival. « On ne peut pas totalement dire que Bradley Barcola va partir, ce n'est pas totalement acté. Mais c'est vrai que c'est un premier pas qui ouvre la porte à un départ. Il y a beaucoup de clubs sur lui, notamment Liverpool » a expliqué le spécialiste mercato de RMC Sport.

« Ça fait plus de douze mois que le PSG a entamé les discussions pour essayer d'étirer son contrat » « On en parle depuis plusieurs semaines, il y a eu la proposition de contrat du Paris Saint-Germain, il y en a eu plusieurs ces derniers mois » a poursuivi Fabrice Hawkins, précisant que ces négociations autour d'une prolongation durent depuis très longtemps. « Ça fait plus de douze mois que le Paris Saint-Germain a entamé les discussions avec ses précédents agents et les actuels pour essayer d'étirer son contrat. Il n'y a pas d'accord de trouver et ils ont entériné le fait que Barcola ne prolongera pas ».