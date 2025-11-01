F1 - Verstappen : Le gros coup de pression de Red Bull !

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 touche à sa fin. Il ne reste plus que 4 Grands Prix à disputer, et la course au titre est particulièrement serrée. Depuis cet été, Max Verstappen ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général. Le Néerlandais a des chances de remporter sa cinquième couronne s’il ne fait aucun faux pas d’ici la fin d’année. Et Red Bull lui a bien fait comprendre.

«Ce sont des nuances qui feront la différence» « Nous y croyons. Nous avons la volonté et une petite chance. En 2010, nous avons réussi à l’emporter lors de la dernière course, en 2012 aussi, et en 2021, Verstappen est devenu champion du monde dans le dernier tour » a d’abord indiqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.