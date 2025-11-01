Lewis Hamilton avec une star de Hollywood : Ça ne fait que commencer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces derniers mois, Lewis Hamilton a été impliqué dans le film "F1", en étant coproducteur du projet incarné par l’acteur Brad Pitt et le réalisateur Joseph Kosinski. Une expérience qui a marqué la star de Ferrari, qui prévoit de développer de nouvelles productions avec sa société Dawn Apollo Films.

Cet été, les fans de Formule 1 ont pu découvrir le film tant attendu consacré à la discipline reine du sport automobile avec Brad Pitt. Un projet dans lequel fut impliqué Lewis Hamilton, l’un des producteurs de "F1 – le film", réalisé par Joseph Kosinski. Interrogée sur le sujet, la star de Ferrari s’est dite heureuse de son rôle et révèle avoir d’autres idées avec sa société de production cinématographique, Dawn Apollo Films.

« Quelle année incroyable, et quel privilège » « Pouvoir m’impliquer réellement dans le film et m’engager pleinement dans le processus était incroyable. Joe [Kosinski, le réalisateur du film] est venu me voir et m’a dit : "Je pense faire ce film, j’aimerais beaucoup avoir Brad Pitt". À ce moment-là, nous ne l’avions pas encore. J’ai aidé à combler certaines lacunes et j’ai participé au projet jusqu’au générique de fin. J’ai passé du temps au montage, j’ai regardé des extraits du film sur mon ordinateur portable et j’ai envoyé des notes. J’ai rencontré Hans Zimmer dans son incroyable studio de Santa Monica. Quelle année incroyable, et quel privilège », savoure Lewis Hamilton, dans un entretien proposé dans le magazine officiel de Ferrari.