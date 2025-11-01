Lewis Hamilton avec une star de Hollywood : Ça ne fait que commencer !

Ces derniers mois, Lewis Hamilton a été impliqué dans le film "F1", en étant coproducteur du projet incarné par l’acteur Brad Pitt et le réalisateur Joseph Kosinski. Une expérience qui a marqué la star de Ferrari, qui prévoit de développer de nouvelles productions avec sa société Dawn Apollo Films.
Cet été, les fans de Formule 1 ont pu découvrir le film tant attendu consacré à la discipline reine du sport automobile avec Brad Pitt. Un projet dans lequel fut impliqué Lewis Hamilton, l’un des producteurs de "F1 – le film", réalisé par Joseph Kosinski. Interrogée sur le sujet, la star de Ferrari s’est dite heureuse de son rôle et révèle avoir d’autres idées avec sa société de production cinématographique, Dawn Apollo Films.
« Quelle année incroyable, et quel privilège »
« Pouvoir m’impliquer réellement dans le film et m’engager pleinement dans le processus était incroyable. Joe [Kosinski, le réalisateur du film] est venu me voir et m’a dit : "Je pense faire ce film, j’aimerais beaucoup avoir Brad Pitt". À ce moment-là, nous ne l’avions pas encore. J’ai aidé à combler certaines lacunes et j’ai participé au projet jusqu’au générique de fin. J’ai passé du temps au montage, j’ai regardé des extraits du film sur mon ordinateur portable et j’ai envoyé des notes. J’ai rencontré Hans Zimmer dans son incroyable studio de Santa Monica. Quelle année incroyable, et quel privilège », savoure Lewis Hamilton, dans un entretien proposé dans le magazine officiel de Ferrari.
« Nous recevons tellement de propositions depuis la sortie du film sur la F1 »
« Nous avons quelques idées. Je suis en train d’y réfléchir, mais la narration est quelque chose qui me passionne vraiment, poursuit Lewis Hamilton concernant ses futurs projets en dehors des pistes, rapporté par Nextgen-Auto. Plus que jamais, nous avons besoin d’histoires inspirantes, compte tenu de la période sombre que nous traversons. J’adore la comédie et j’ai une idée particulière pour une émission de télévision. Je travaille sur plusieurs idées de films d’animation, et nous recevons tellement de propositions depuis la sortie du film sur la F1 que c’en est fou. Mais l’important n’est pas de faire beaucoup de projets, c’est plutôt comme Quentin Tarantino, la qualité prime sur la quantité. »