Un gros joueur recale le PSG, «j’ai choisi l’OM»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Juste après avoir été sacré champion du Monde en 1998 avec l'équipe de France, Robert Pirès avait été transféré à l'OM. Il faut dire que le milieu offensif tricolore avait l'embarras du choix sur le marché des transferts, et il avait même été approché par le PSG. Il expliques les raisons qui ont fait qu'il a privilégié l'OM...

La carrière de Robert Pirès a pris un virage décisif à l'été 1998, au cours duquel deux évènements majeurs vont bouleverser sa vie. Le premier : le sacre de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde au Stade de France contre le Brésil (3-0). Et le second, dans la foulée, avec son départ du FC Metz pour signer à l'OM alors que Pirès affolait le marché des transferts avec de nombreux courtisans, comme le PSG et l'AS Monaco.

« Le choix entre Monaco, Marseille et le PSG » Dans une interview la chaine Twitch de Zack Nani en juillet 2024, Robert Pirès a livré les coulisses de sa signature à l'OM en 1998 : « Pour moi c’était la suite logique de rester en France. J’avais envie de rester en France et puis surtout de jouer dans un club mythique comme l’Olympique de Marseille. J’avais le choix entre Monaco, Marseille et le PSG. Monaco, c’était Arsène Wenger qui me voulait déjà à l’époque, mais bon Monaco, en termes d’ambiance, je n’étais pas trop fan », confie l'ancien ailier de l'équipe de France, qui a fini par dire non au PSG pour privilégier l'OM.