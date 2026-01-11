30M€ : Le transfert d’un attaquant confirmé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de clubs anglais et allemands, Robinio Vaz serait surtout dans celui de l’AS Rome. Très intéressée par l’attaquant âgé de 18 ans, la Louve aimerait devancer la concurrence dans ce dossier, bien que le joueur n’ait pas encore fait son choix. L’OM attendrait entre 25 et 30M€ pour son joueur.

Les négociations pour sa prolongation de contrat n’ayant pas abouti, l’OM a ouvert la porte à un départ de Robinio Vaz cet hiver. Des clubs allemands et anglais ont alors été annoncés sur la piste de l’attaquant âgé de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, mais comme indiqué par Gianluca Di Marzio, ce serait surtout l’AS Rome qui aimerait s’attacher ses services.

L’AS Rome est bien intéressée par Vaz Vendredi, le journaliste italien indiquait que la Louve aurait l’intention d’accélérer les négociations et se rapprocher des demandes de l’OM, qui a fixé le prix de Robinio Vaz entre 25 et 30M€. Des informations confirmées par La Provence, qui fait savoir que l’AS Rome serait très intéressée et souhaiterait aller vite afin de devancer la concurrence, bien que le joueur n'ait pas encore fait son choix.