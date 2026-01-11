30M€ : Le transfert d’un attaquant confirmé à l’OM !

Annoncé dans le viseur de clubs anglais et allemands, Robinio Vaz serait surtout dans celui de l’AS Rome. Très intéressée par l’attaquant âgé de 18 ans, la Louve aimerait devancer la concurrence dans ce dossier, bien que le joueur n’ait pas encore fait son choix. L’OM attendrait entre 25 et 30M€ pour son joueur.
Les négociations pour sa prolongation de contrat n’ayant pas abouti, l’OM a ouvert la porte à un départ de Robinio Vaz cet hiver. Des clubs allemands et anglais ont alors été annoncés sur la piste de l’attaquant âgé de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, mais comme indiqué par Gianluca Di Marzio, ce serait surtout l’AS Rome qui aimerait s’attacher ses services.
L’AS Rome est bien intéressée par Vaz
Vendredi, le journaliste italien indiquait que la Louve aurait l’intention d’accélérer les négociations et se rapprocher des demandes de l’OM, qui a fixé le prix de Robinio Vaz entre 25 et 30M€. Des informations confirmées par La Provence, qui fait savoir que l’AS Rome serait très intéressée et souhaiterait aller vite afin de devancer la concurrence, bien que le joueur n'ait pas encore fait son choix.
« Cet accord est très improbable »
Reste à savoir quelle est la réelle position des Giallorossi, leur directeur sportif Frederic Massara ayant refroidi une éventuelle arrivée de Robnio Vaz samedi : « Robinio Vaz est un grand talent, mais cet accord est très improbable. Je ne pense pas que l'Olympique de Marseille souhaite vendre Robinio Vaz... et plusieurs grands clubs sont intéressés, trop nombreux. »