Ousmane Dembélé : Le problème d’argent qui va provoquer le divorce ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé fait l’objet de discussions pour une prolongation au PSG. Mais avec son nouveau statut de Ballon d’Or, l’international français se montrerait exigeant sur le plan financier, et ce alors que le club de la capitale ne veut plus bouleverser sa grille salariale. De quoi provoquer le divorce entre les deux parties ?

Sommes-nous partis pour vivre un nouveau feuilleton mercato au PSG, concernant cette fois Ousmane Dembélé ? Après son année XXL dans la capitale, lui permettant de remporter le Ballon d’Or en septembre dernier, l’heure est aux négociations entre les deux parties concernant une prolongation, mais celle-ci est encore loin de voir le jour.

Le PSG est passé à l’action, mais… RMC a révélé ce vendredi que le PSG avait dégainé une première offre à Ousmane Dembélé, en tenant compte de son nouveau statut de Ballon d’Or. La proposition tournerait autour de 30M€ par an et ne devrait pas être acceptée par le champion du monde et son entourage, qui réclameraient près du double selon Foot Mercato.