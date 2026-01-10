Transfert : L’appel du pied d’un phénomène pour signer au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune espoir de 19 ans, Christ Inao Oulaï est un international ivoirien qui évolue à Trabzonspor en Turquie depuis 2025. Le milieu de terrain n'a pas froid aux yeux et semble viser haut pour sa carrière. En effet, celui qui a commencé sa carrière professionnelle à Bastia a tenu à faire passer un message au PSG.

Recruté par le club turc de Trabzonspor l'été dernier pour 5,5M€, Christ Inao Oulaï continue de faire ses gammes. Le jeune espoir ivoirien a été titularisé à chaque fois qu'il était disponible depuis le début de la saison en championnat et il rêve de grand. Pas sûr que le PSG réponde à ses avances tout de suite toutefois...

Christ Inao Oulaï, phénomène qui rêve du PSG Après ses débuts professionnels avec Bastia, Christ Inao Oulaï a réussi ses débuts avec Trabzonspor. Auteur de deux buts et 3 passes décisives pour le moment, il a également vu sa valeur augmenter à 8M€ d'après Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2030 en Turquie, il a l'air d'avoir réussi une belle adaptation même s'il attend mieux de la suite.