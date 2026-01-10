Transfert : L’appel du pied d’un phénomène pour signer au PSG !

Jeune espoir de 19 ans, Christ Inao Oulaï est un international ivoirien qui évolue à Trabzonspor en Turquie depuis 2025. Le milieu de terrain n'a pas froid aux yeux et semble viser haut pour sa carrière. En effet, celui qui a commencé sa carrière professionnelle à Bastia a tenu à faire passer un message au PSG.
Recruté par le club turc de Trabzonspor l'été dernier pour 5,5M€, Christ Inao Oulaï continue de faire ses gammes. Le jeune espoir ivoirien a été titularisé à chaque fois qu'il était disponible depuis le début de la saison en championnat et il rêve de grand. Pas sûr que le PSG réponde à ses avances tout de suite toutefois...
Christ Inao Oulaï, phénomène qui rêve du PSG
Après ses débuts professionnels avec Bastia, Christ Inao Oulaï a réussi ses débuts avec Trabzonspor. Auteur de deux buts et 3 passes décisives pour le moment, il a également vu sa valeur augmenter à 8M€ d'après Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2030 en Turquie, il a l'air d'avoir réussi une belle adaptation même s'il attend mieux de la suite.
Le PSG dans le viseur
A seulement 19 ans, Christ Inao Oulaï ne semble vouloir reculer devant aucun défi et il s'imagine déjà signer au PSG. « Il y a des gens qui trouvent ça bizarre mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League. J’aime bien la Ligue 1 ! Un club qui me fait rêver aujourd'hui ? Le PSG. J’aime bien. Ce nouveau PSG joue vraiment bien » explique-t-il à Bideew Sports.