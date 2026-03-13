PSG : «Vous êtes sérieux là ?», Didier Deschamps craque face à un journaliste !

Amadou Diawara

Lors d'une conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur le PSG de Luis Enrique, qui a remporté la dernière Ligue des Champions. Agacé par la question d'un journaliste, le sélectionneur de l'équipe de France s'est emporté, estimant qu'elle n'était pas du tout appropriée.

Le samedi 31 mai 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a affronté l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Grâce à leur carton face aux Nerazzurri (5-0), les Parisiens ont soulevé la première Coupe aux Grandes Oreilles de leur histoire à l'Allianz Arena de Munich.

Mercato : Proche de signer à l’OM et au PSG, ces deux transferts qui ont failli se faire ! https://t.co/QCZcquhmEg — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Vous n’êtes pas sérieux de me poser la question comme ça» Présent en conférence de presse quelques jours avant PSG-Inter, Didier Deschamps a été agacé par la question d'un journaliste sur ce choc. Et le sélectionneur de l'équipe de France a laissé éclater sa colère. « Si je supporterais le PSG malgré mon passé de Marseillais en finale de la Ligue des Champions ? Vous êtes sérieux là ? Vous n’êtes pas sérieux de me poser la question comme ça. La question, il faut la poser comme ça à quelqu'un sur le Vieux Port, comme ça vous êtes sûr de la réponse », a pesté Didier Deschamps, avant de poursuivre.