F1 : Le geste de Lewis Hamilton qui a ému ce pilote, «c’est vraiment très spécial» !

Ce n’est pas un secret, mais Lewis Hamilton est l’un des pilotes les plus respectés, mais aussi les plus appréciés du paddock. Toujours bienveillant, le septuple champion du monde est un exemple pour de nombreux jeunes pilotes. Ollie Bearman (Haas) lui, se rappelle comment le Britannique l’avait encouragé après sa première course en Formule 1.
Un véritable exemple. Très apprécié de ses confrères, Lewis Hamilton est une grosse source d’inspiration pour les plus jeunes pilotes du monde. Désormais bien installé chez Haas, Ollie Bearman se rappelle de 2024, lorsque le jeune pilote avait débuté en réalisant une course pour Ferrari en remplacement de Carlos Sainz, et d’un Hamilton qui l’avait beaucoup soutenu.
« C’est vraiment génial parce que Lewis a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message »
« C’est vraiment génial parce que Lewis a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message à Djeddah, à venir me voir après la course, et à montrer sa personnalité et son côté authentique. Évidemment, nous sommes à deux étapes très différentes de nos carrières. Je débute, j’ai énormément faim et je veux accomplir le plus de choses possible. Lewis a déjà tellement accompli, et je pense qu’il est toujours incroyablement motivé, même s’il a manqué ce 8e titre. Mais je veux dire, c’est le pilote le plus titré de l’histoire de la F1 », a ainsi confié Bearman dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.
« C’est vraiment très spécial »
« C’est d’abord vraiment incroyable de partager la grille avec lui. Le voir performer à un tel niveau à son âge est aussi quelque chose de très motivant. Voir sa détermination et le fait qu’il revienne année après année et je pense que tout le monde peut s’accorder à dire qu’il fait partie des cinq, voire des trois meilleurs pilotes. C’est vraiment très spécial, et le soutien ainsi que l’attention qu’il porte aux jeunes pilotes montrent aussi son caractère », conclut le jeune pilote de 20 ans.