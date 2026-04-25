F1 : Le geste de Lewis Hamilton qui a ému ce pilote, «c’est vraiment très spécial» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais Lewis Hamilton est l’un des pilotes les plus respectés, mais aussi les plus appréciés du paddock. Toujours bienveillant, le septuple champion du monde est un exemple pour de nombreux jeunes pilotes. Ollie Bearman (Haas) lui, se rappelle comment le Britannique l’avait encouragé après sa première course en Formule 1.

Un véritable exemple. Très apprécié de ses confrères, Lewis Hamilton est une grosse source d’inspiration pour les plus jeunes pilotes du monde. Désormais bien installé chez Haas, Ollie Bearman se rappelle de 2024, lorsque le jeune pilote avait débuté en réalisant une course pour Ferrari en remplacement de Carlos Sainz, et d’un Hamilton qui l’avait beaucoup soutenu.

LEWIS HAMILTON officialise son couple avec KIM KARDASHIAN lors du #Superbowl pic.twitter.com/l6oiySZb2x — Kultur (@Kulturlesite_) February 9, 2026

« C’est vraiment génial parce que Lewis a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message » « C’est vraiment génial parce que Lewis a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message à Djeddah, à venir me voir après la course, et à montrer sa personnalité et son côté authentique. Évidemment, nous sommes à deux étapes très différentes de nos carrières. Je débute, j’ai énormément faim et je veux accomplir le plus de choses possible. Lewis a déjà tellement accompli, et je pense qu’il est toujours incroyablement motivé, même s’il a manqué ce 8e titre. Mais je veux dire, c’est le pilote le plus titré de l’histoire de la F1 », a ainsi confié Bearman dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.