Mercato - PSG : Plusieurs transferts sont déjà annoncés sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival du PSG s'annonce relativement agité, et notamment dans le sens des départs puisque plusieurs joueurs disposant d'un temps de jeu limité sous les ordres de Luis Enrique ne seront pas retenus par la direction du club de la capitale. Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, a confirmé ces informations au micro de RMC.

Le PSG vient tout juste de remporter une seconde Ligue des Champions consécutive et n'apportera probablement aucun changement majeur à son équipe-type au cours du mercato estival. En revanche, la situation pourrait bien évoluer pour les joueurs disposant d'un temps de jeu plus limité, et plusieurs d'entre eux devraient d'ailleurs disposer d'un bon de sortie de la part du PSG comme l'a clairement révélé Jérôme Rothen ces derniers jours dans son émission sur RMC.

« Il va falloir faire partir des joueurs » « Est-que le PSG doit régénérer son effectif ? Je dirais oui, il y a forcément des joueurs qui sont là depuis un certain et qui manquent de temps de jeu. Automatiquement, ces joueurs-là auront peut-être envie d’avoir plus de temps de jeu ailleurs. Il y a aussi des joueurs qui ont beaucoup joué, qui ont gagné et peut-être que ces joueurs-là peuvent avoir des envies d’ailleurs pour refaire la même chose ailleurs, découvrir un autre championnat. Moi, tout ce que je sais, c’est que Luis Campos travaille très dur sur le recrutement. Et s’il travaille très dur sur le recrutement, pour faire venir des joueurs, il va falloir en faire partir. Donc je pense qu’il va y avoir 2-3 changements. Il faudra être plus inspiré que l’année dernière, Lucas Chevalier n’est pas une grande réussite, Zabarnyi n’est pas une grande réussite », a confié l'ancien ailier gauche du PSG.