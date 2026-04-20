Un nouveau contrat à l’UBB : Louis Bielle-Biarrey fixe une condition pour signer !

Pierrick Levallet

Considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, Louis Bielle-Biarrey fait le bonheur de l’UBB. L’ailier de 22 ans pourrait d’ailleurs parapher un nouveau contrat chez les Unionistes prochainement. L’international français aurait toutefois posé une condition pour apposer sa signature sur ce nouveau bail au sein du club de Top 14.

Louis Bielle-Biarrey pourrait bien rester un peu plus longtemps à l’UBB. Après avoir une nouvelle fois montré tout son talent lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, compétition de laquelle il a été sacré meilleur joueur, l’ailier de 22 ans continue d’impressionner avec les Unionistes. LBB ferait d’ailleurs l’unanimité au sein du club bordelais, qui aimerait le prolonger.

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Louis Bielle-Biarrey conserve son titre de Joueur du Tournoi 🔥#GreatnessPOTC #Since1883 pic.twitter.com/CA3YIENFF2 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) April 2, 2026

Un salaire évolutif pour Louis Bielle-Biarrey à l'UBB ? D’après les informations divulguées par Le Parisien, une réunion serait prévue dans les prochains mois entre Louis Bielle-Biarrey et l’UBB pour discuter de son avenir. La tendance serait à une prolongation pour le joueur du XV de France. Ce dernier aurait toutefois fixé une condition pour apposer sa signature sur le bail proposé par son club. Louis Bielle-Biarrey souhaiterait avoir un salaire évolutif pour se rapprocher des plus gros émoluments de l’effectif. Pour le moment, Matthieu Jalibert touche par exemple plus du double que LBB depuis sa prolongation jusqu’en juin 2028.