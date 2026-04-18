«C’était dur» : Grégory Alldritt évoque une «reprise animée» en Top 14

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi après-midi, le Stade Rochelais s’est largement imposé face à une Union Bordeaux-Bègles (45-15) remaniée après avoir remporté le choc contre le Stade Toulousain la semaine dernière en Coupe d’Europe. Un succès savouré notamment par l’international français Grégory Alldritt.

Une semaine après sa victoire en Coupe d’Europe, l’Union Bordeaux Bègles s’est inclinée en Top 14 contre La Rochelle (45-15) avec une équipe fortement remaniée. Les hommes de Ronan O’Gara ont décroché un bonus offensif qui va compter dans la course aux six premières places. Après la partie, Grégory Alldritt a savouré ce précieux succès.

La Rochelle punit Bordeaux-Bègles en Top 14 et s'accroche dans la course au top 6 https://t.co/Kp0heXJbZG pic.twitter.com/SgvO3psWOs — L'Équipe (@lequipe) April 18, 2026

« La reprise a été animée et c’était dur » « L’objectif est réussi, on est content. On fait un bon match, on est content de notre jeu. L’UBB ne s’est pas déplacée avec sa meilleure équipe mais on voulait prendre les 5 points et on est content aujourd’hui, a réagi l’international français au micro de Canal+. On a retrouvé le soleil depuis quelques semaines. On prend du plaisir à s’entraîner mais aussi sur le terrain. Ce sont les premières chaleurs et quand tu ne joues pas depuis quelques semaines, la reprise a été animée et c’était dur. Mais ça fait du bien d’avoir du repos. Les saisons sont très longues. C’est un groupe, on a des blessés, on a des aléas. Mais on a pris du plaisir aujourd’hui. »