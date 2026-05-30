Mercato - OM : Un joueur de l'équipe de France sacrifié pour Mason Greenwood ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Mason Greenwood devrait quitter l’OM cet été. L’ailier anglais attise les convoitises en Italie notamment, où l’AS Rome aimerait le recruter. Afin de pouvoir financer cette arrivée, le club romain pourrait se séparer de l’international Français Manu Koné, qui dispose d’une belle cote sur le marché.

Ayant totalement changé son organigramme cet été, l’OM devrait connaître un mercato estival très animé. Alors que la plupart de l’effectif est susceptible d’être vendu, cette décision prise par la nouvelle direction phocéenne n’échappe pas à Mason Greenwood. Après deux saisons abouties à Marseille, l’Anglais de 24 ans pourrait poursuivre sa carrière en Italie, où plusieurs clubs suivent sa situation de près.

Manu Koné vendu pour financer le transfert de Greenwood ? Du côté de la presse transalpine, SportItalia annonce notamment que l’AS Rome, déterminée à renforcer l’effectif de Gianpiero Gasperini cet été, aimerait beaucoup recruter Mason Greenwood cet été. Cependant, alors que l’OM évalue son joueur à 50M€, le club romain devra assurément vendre un ou deux éléments afin de pouvoir négocier un transfert avec le club marseillais. A ce sujet, SportItalia indique que Manu Koné pourrait être « sacrifié ». Et pour cause, le joueur de 24 ans qui disputera la Coupe du Monde avec l’équipe de France cet été est très convoité sur le marché. Même cas de figure pour l’Argentin Matias Soulé qui pourrait générer une belle vente côté romain.