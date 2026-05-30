Invité à quitter la Formule 1, Max Verstappen a lâché une réponse très claire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nonuple champion du monde de WRC, Sébastien Ogier s'est amusé à inviter Max Verstappen à le rejoindre en rallye. Mais le quadruple champion du monde de F1, bien qu'ouvert à d'autres disciplines, refuse d'envisager une carrière en WRC.

La semaine dernière, Max Verstappen a fait sensation lors des 24 Heures du Nurbugring, jouant la victoire avec ses coéquipiers de l'équipe Winward-Mercedes, Dani Juncadella, Lucas Auer et Jules Gounon, avant de connaître un souci mécanique. Et Sébastien Ogier était présent sur place, prenant une photo avec Max Verstappen et son père Jos Verstappen, qu'il a publiée sur Instagram, invitant le quadruple champion du monde de Formule 1 à le rejoindre en WRC. « Avec toi comme professeur ? », a alors répondu le pilote Red Bull en commentaire.

Verstappen n'envisage pas une carrière dans le WRC Néanmoins, bien qu'il n'ait jamais caché son attrait pour d'autres disciplines, comme l'Endurance, Max Verstappen ne semble pas vraiment attiré par l'idée de faire carrière en WRC. « J’adore le rallye. Je trouve ça génial mais je me dis aussi que si je fais une erreur et que je percute cet arbre, l’arbre ne va pas bouger. C’est quelque chose que je ne veux pas faire car le risque est trop élevé. C’est bête à dire mais en Formule 1 lorsqu’on percute un mur, il y a une barrière conçue pour absorber le choc. Ça fait quand même une grosse différence », confiait-il en février pour le podcast Up To Speed. Et pourtant, Max Verstappen a déjà piloté la Ford Fiesta M-Sport qui avait permis à Sébastien Ogier de remporter le tire en 2018.