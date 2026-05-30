L'arrivée de Jose Mourinho inquiète sérieusement un grand nom du Real Madrid !

Après avoir évincé Alvaro Arbeloa, Florentino Pérez compterait s'attacher les services de José Mourinho, et ce, s'il remporte les élections présidentielles du Real Madrid le 7 juin. Selon Iván Helguera, ancien défenseur de la Maison-Blanche, le Special One n'est pas la bonne pioche pour la saison prochaine.
Le 1er juin 2025, Florentino Pérez a remplacé Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - par Xabi Alonso. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas fait long feu à la tête du Real Madrid. En effet, Xabi Alonso a été remercié le 12 janvier 2026. Pour assurer sa succession, Florentino Pérez a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa, promu après avoir entrainé le Castilla. Cependant, l'ancien latéral droit du Real Madrid ne sera plus là à la rentrée.
«Cela fait de très nombreuses années qu’il n’entraîne plus au plus haut niveau»
Tout comme Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a été très vite évincé par Florentino Pérez. Pour la saison prochaine, le patron du Real Madrid compterait rapatrier José Mourinho, et ce, s'il remporte les élections présidentielles du 7 juin. Mais à en croire Iván Helguera, ex-pensionnaire du club, le Special One n'est pas l'entraineur qu'il faut à la Maison-Blanche actuellement.
«Je ne sais pas si c’est la bonne solution aujourd’hui»
« José Mourinho a été un immense entraîneur. Il l’a démontré partout où il est passé. Mais cela fait de très nombreuses années qu’il n’entraîne plus au plus haut niveau. C’est ce qui m’inquiète. Et on attendrait de lui qu’il apporte de la fermeté. Je ne pense pas que l’arrivée de Mourinho signifierait forcément une gestion plus dure au Real Madrid. Il faut simplement bien gérer le groupe. Je ne sais pas si c’est la bonne solution aujourd’hui », a estimé Iván Helguera, interrogé par Flashscore Espagne. Reste à savoir si le Real Madrid annulera finalement la signature de José Mourinho, qui devrait lui couter près de 15M€, et ce, parce que le Portugais a encore un an de contrat avec Benfica.