Amadou Diawara

Après avoir évincé Alvaro Arbeloa, Florentino Pérez compterait s'attacher les services de José Mourinho, et ce, s'il remporte les élections présidentielles du Real Madrid le 7 juin. Selon Iván Helguera, ancien défenseur de la Maison-Blanche, le Special One n'est pas la bonne pioche pour la saison prochaine.

Le 1er juin 2025, Florentino Pérez a remplacé Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - par Xabi Alonso. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas fait long feu à la tête du Real Madrid. En effet, Xabi Alonso a été remercié le 12 janvier 2026. Pour assurer sa succession, Florentino Pérez a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa, promu après avoir entrainé le Castilla. Cependant, l'ancien latéral droit du Real Madrid ne sera plus là à la rentrée.

«Cela fait de très nombreuses années qu’il n’entraîne plus au plus haut niveau» Tout comme Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a été très vite évincé par Florentino Pérez. Pour la saison prochaine, le patron du Real Madrid compterait rapatrier José Mourinho, et ce, s'il remporte les élections présidentielles du 7 juin. Mais à en croire Iván Helguera, ex-pensionnaire du club, le Special One n'est pas l'entraineur qu'il faut à la Maison-Blanche actuellement.