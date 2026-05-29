«Je ne lui ai pas encore parlé», le boss du Real Madrid hésite encore pour Mourinho !

Amadou Diawara

Le 13 janvier 2026, Alvaro Arbeloa a été promu en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid. En effet, l'ex-coach du Castilla a pris la place de Xabi Alonso, remercié. Toutefois, l'ancien arrière droit merengue ne sera plus sur le banc de la Maison-Blanche à la rentrée. En effet, Florentino Pérez est en quête de son successeur, et il hésite encore entre José Mourinho et un autre candidat.

Alors que Carlo Ancelotti a pris les rêves du Brésil, le Real Madrid l'a remplacé par Xabi Alonso le 1er juin 2025. Toutefois, le coach espagnol n'aura pas fait long feu à la Maison-Blanche. En effet, Florentino Pérez l'a évincé le 12 janvier 2026. Et le lendemain, le président du Real Madrid a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa. Ancien coach du Castilla, ce dernier a été promu en tant qu'entraineur de l'équipe première merengue. Toutefois, son mandat à la tête du club madrilène est déjà terminé.

Succession d'Arbeloa au Real : Pérez a deux noms en tête Pas vraiment satisfait par le travail d'Alvaro Arbeloa avec l'équipe première du Real Madrid, Florentino Pérez a décidé de changer d'entraineur à l'intersaison. D'après les indiscrétions d'A Bola, confirmées par AS ce vendredi matin, le patron merengue aurait trouvé un accord de principe avec Benfica, et ce, pour la signature de José Mourinho. En effet, Florentino Pérez aurait finalement accepté de débourser environ 15M€ pour racheter la dernière année de contrat du Special One. Ainsi, si le dirigeant de 79 ans est réélu le 7 juin, le coach portugais devrait revenir au Real Madrid cet été. A moins que...