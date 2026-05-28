Un Ballon d'or offert au Real Madrid, l'annonce qui va faire réagir les supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid pourrait prendre un virage important cet été. En effet, l'emblématique président Florentino Pérez est en pleine campagne électorale contre Enrique Riquelme. Ce dernier, jeune homme d'affaires de 37 ans, a partagé un point de sa vision sportive pour le club aux 15 Ligues des champions et notamment avec Rodri, Ballon d'or 2024.

En 2024, Vinicius Jr pensait que le Ballon d'or allait lui être attribué grâce à ses performances en Ligue des champions avec le Real Madrid, son deuxième sacre dans la compétition. Cependant, en cette année d'Euro qui a vu l'Espagne être victorieuse en finale contre l'Angleterre (2-1), c'est Rodri qui a raflé le Saint-Graal individuel. Deux années plus tard, il se pourrait que le milieu de terrain de Manchester City rejoigne le Real Madrid pendant le mercato estival.

«Rodri correspond au profil des joueurs qui devraient évoluer au Real Madrid» Le candidat à la présidence du Real Madrid Enrique Riquelme a livré une interview à ESPN sur son projet de recrutement avec Rodri, homme de confiance de Pep Guardiola qui a quitté ses fonctions d'entraîneur de Manchester City, si jamais il raflait les suffrages au terme de la campagne électorale. « J'adore ce footballeur, c'est un joueur exceptionnel et il correspond exactement au profil des joueurs qui devraient évoluer au Real Madrid. Mais bien sûr, il joue dans un autre club et il faut respecter cela. Rodri correspond au profil des joueurs qui devraient évoluer au Real Madrid. Mais bon, nous en reparlerons à partir de samedi ».