PSG : Un transfert annulé pour une question d'argent ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain prépare sa finale pour la Ligue des champions qui se déroulera samedi à Budapest avec Arsenal de l'autre côté de la Puskas Arena. En parallèle, les dirigeants parisiens travailleraient déjà sur le recrutement estival dans l'optique notamment d'offrir Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig) à Luis Enrique. Néanmoins, le club allemand contre-attaque.

Et si le PSG était prêt à casser sa tirelire, comme il y a quelques années de cela, sur le mercato ? Que ce soit le journaliste Fabrizio Romano et d'autres médias, le comité directeur du Paris Saint-Germain aurait entamé les discussions avec l'entourage de Yan Diomandé. L'ailier ivoirien de 19 ans fait les beaux jours du RB Leipzig, mais pour combien de temps ? D'autant plus que Liverpool est également sur les rangs. « Le PSG et Liverpool sont tous deux en discussions avec l'entourage de Yan Diomande concernant un possible transfert cet été. La décision dépend de Yan Diomandé mais aussi du RB Leipzig après qu'ils lui ont proposé un nouveau contrat, plus une clause libératoire ».

Liverpool passe la seconde pour doubler le PSG et Manchester City avec Diomandé Sky Deutschland confirme cette tendance. Du côté de Liverpool, on ferait de cette opération une priorité avec des négociations très actives en coulisses. L'objectif des Reds serait de rapidement se mettre d'accord avec le clan Diomandé. En face, Manchester City et le PSG garderaient un oeil avisé sur l'évolution de la situation de Diomandé à deux semaines de l'ouverture officielle du mercato estival avec des discussions également enclenchées avec les parties concernées bien qu'aucun accord n'ait été convenu à l'instant T.