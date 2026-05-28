«Hakimi a un problème mental» : L'annonce inquiétante avec PSG-Arsenal...

Alors que la condition physique d'Achraf Hakimi interroge à quelques heures de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Daniel Riolo estime qu'il y a un problème encore plus grave avec l'international marocain qui pourrait bien être touché sur le plan mental.
A quelques heures de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, deux incertitudes subsistent au PSG. La première concerne Ousmane Dembélé, mais le Ballon d'Or semble aller beaucoup mieux et sera en mesure de tenir sa place. La seconde est probablement celle qui pose le plus de problème à Luis Enrique. Et pour cause, la condition physique d'Achraf Hakimi demeure très incertaine et Warren Zaïre-Emery a prouvé qu'il était en mesure de remplacer le Marocain. D'autant plus que Daniel Riolo rappelle qu'Achraf Hakimi doit également être touché sur le plan mental.
Riolo s'inquiète pour Hakimi
« Luis Enrique a son 11, si Hakimi peut jouer, il va démarrer. Zaïre-Emery, effectivement, a tout bien fait, je le trouve excellent, je milite même pour qu’il soit titulaire avec les Bleus. Je ne dis pas que c’est mon choix, mais Luis Enrique mettra Hakimi. C’est mon point de vue. Autre point dont on parle bien trop peu, on feint d’ignorer à quel point Hakimi plus qu’un problème physique a un problème mental. Son histoire personnelle le marque profondément. Ce n’est pas simple d’aller au tribunal, de faire face à une accusation à laquelle il doit faire face », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Ce n’est pas simple d’aller au tribunal, de faire face à une accusation à laquelle il doit faire face»
« Parenthèse, je remarque que le foot n’est pas un domaine comme les autres car dans d’autres domaines, il aurait été plus bousculé par les médias. Pour des affaires similaires, on a des scandales, des pressions politiques. Là, rien dans le foot, ça a été la même chose avec Greenwood, avec Boateng à Lyon. Hakimi, je n’entends pas il faut croire la parole des victimes. Evidemment qu’il faut respecter la présomption d’innocence. Là, sur le sujet Hakimi, il y a un silence terrible du club. Je trouve que le soutien des supporters est déplacé. Quand tu ne sais pas, au minimum tu te tais, tu ne soutiens pas potentiellement quelqu’un qui a fait quelque chose d’aussi grave. Pour en revenir au sujet, il y a aussi la tête qui est touchée chez lui. Sans parler de l’accumulation des matchs. Blessure mentale à la CAN plus son affaire privée, je ne crois pas qu’il soit dans un état formidable », ajoute Daniel Riolo.