«Hakimi a un problème mental» : L'annonce inquiétante avec PSG-Arsenal...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la condition physique d'Achraf Hakimi interroge à quelques heures de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Daniel Riolo estime qu'il y a un problème encore plus grave avec l'international marocain qui pourrait bien être touché sur le plan mental.

A quelques heures de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, deux incertitudes subsistent au PSG. La première concerne Ousmane Dembélé, mais le Ballon d'Or semble aller beaucoup mieux et sera en mesure de tenir sa place. La seconde est probablement celle qui pose le plus de problème à Luis Enrique. Et pour cause, la condition physique d'Achraf Hakimi demeure très incertaine et Warren Zaïre-Emery a prouvé qu'il était en mesure de remplacer le Marocain. D'autant plus que Daniel Riolo rappelle qu'Achraf Hakimi doit également être touché sur le plan mental.

Riolo s'inquiète pour Hakimi « Luis Enrique a son 11, si Hakimi peut jouer, il va démarrer. Zaïre-Emery, effectivement, a tout bien fait, je le trouve excellent, je milite même pour qu’il soit titulaire avec les Bleus. Je ne dis pas que c’est mon choix, mais Luis Enrique mettra Hakimi. C’est mon point de vue. Autre point dont on parle bien trop peu, on feint d’ignorer à quel point Hakimi plus qu’un problème physique a un problème mental. Son histoire personnelle le marque profondément. Ce n’est pas simple d’aller au tribunal, de faire face à une accusation à laquelle il doit faire face », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.