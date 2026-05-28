Ousmane Dembélé : Le PSG annonce les deux conditions pour un deuxième Ballon d’Or

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Homme fort du PSG la saison dernière, Ousmane Dembélé avait attiré toute la lumière sur lui. Et les performances remarquables du Français avaient été récompensées avec notamment un Ballon d’Or. La question est maintenant de savoir si le numéro 10 du club de la capitale peut réaliser le doublé. Du côté du PSG, on sait ce que doit faire Dembélé pour que cela devienne réalité.

Longtemps moqué pour sa maladresse, Ousmane Dembélé s’est complètement métamorphosé la saison dernière au PSG. Repositionné par Luis Enrique en attaquant de pointe, le Français s’est mué en buteur redoutable. Etant également le premier à presser les adversaires, le numéro 10 du PSG a été le leader de cette équipe parisienne qui a remporté sa première Ligue des Champions. Dembélé a impressionné tout le monde et ça lui a ainsi valu de soulever le Ballon d’Or. Et s’il en remportait un deuxième dans quelques mois ? Compte tenu de la saison des Parisiens, qui vont disputer la finale de la Ligue des Champions ce samedi, ce scénario n’est pas à exclure.

« Ça va dépendre de si on gagne la C1, et s'il fait une grande Coupe du monde » Alors que certains se mettent déjà à rêver d’un deuxième Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé, il y a encore quelques cases à cocher pour le numéro 10 du PSG. Lesquelles ? Pour L’Equipe, une source au sein du club de la capitale a confié : « Ça va dépendre de si on gagne la C1, et s'il fait une grande Coupe du monde. La course n'est pas finie. Dans une saison sans Mondial, "Kvara" aussi aurait fait un beau candidat. Mais oui, aujourd'hui, Dembélé est l'un des favoris parce que dans les grands matches, il a été décisif, présent, avec des buts qui nous ont donné la victoire. Il est arrivé à maturation. Il a confiance en lui. C'est devenu un leader qui n'a pas besoin de dire qu'il est un leader ».