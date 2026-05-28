PSG - Arsenal : La décision tant redoutée de Luis Enrique, «ce serait un choc...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal samedi à Budapest, la tension monte. Au sein du club de la capitale, il existe toujours quelques incertitudes concernant le onze de départ qui sera aligné par Luis Enrique. Mais l'absence de Warren Zaïre-Emery serait choquante pour Alain Roche.

A quelques exceptions près, le onze de départ du PSG pour la finale de la Ligue des champions est connu. Une incertitude existe avec Ousmane Dembélé, sorti par précaution contre le Paris FC. Mais la tendance serait positive pour le Ballon d'Or. En revanche, il a plus de doute concernant Achraf Hakimi, touché lors de la demi-finale retour contre le Bayern Munich. Sa présence au coup d'envoi contre Arsenal samedi n'est donc pas assurée, et Alain Roche estime même que Luis Enrique devrait titulariser Warren Zaïre-Emery qui sera à 100%.

Alain Roche veut voir Warren Zaïre-Emery en finale ! « Je mettrais Warren Zaïre-Emery. On n’est pas à l’abri d’une surprise avec Luis Enrique, mais vous avez un garçon qui n’a pas joué depuis un mois. Il vient juste de reprendre l’entrainement collectif, à trois jours d’une finale de Ligue des Champions. Et pour ce genre de match face à Arsenal, mais même face à n’importe quelle équipe, il faut être à 200% physiquement. Il ne peut pas l’être, c’est impossible », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.