Moïse Kouamé : Du jamais vu depuis Rafael Nadal à Roland-Garros

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le combat aura duré près de 5 heures, mais ce jeudi, au terme d’un match exceptionnel, Moïse Kouamé a décroché son ticket pour le 3ème tour de Roland-Garros. A seulement 17 ans, le Français va donc continuer son parcours sur la terre battue parisienne. Une précocité folle de la part de Kouamé qui n’avait plus été vue à Roland-Garros depuis un certain Rafael Nadal.

Nouvelle sensation du tennis français, Moïse Kouamé est scruté de très près à l’occasion de ce Roland-Garros. Et voilà qu’à 17 ans, le Tricolore est en train de montrer toute l’étendue de son talent et son potentiel. Il sera d’ailleurs au rendez-vous du troisième tour lors de ce tournoi du Grand Chelem. En effet, ce jeudi, Kouamé a remporté sa rencontre face à Adolfo Daniel Vallejo. Mais que ça a été difficile pour le Français. Après avoir remporté les deux premiers sets, il a perdu les deux suivants et que le 5ème set a été disputé. Moïse Kouamé perdait 5-3 face au Paraguayen, mais il a complètement réussi à inverser la tendance pour s’imposer au final

Kouamé successeur de Nadal Vainqueur en 5 sets, Moïse Kouamé va donc disputer le 3ème tour de Roland-Garros et cela a seulement 17 ans. Une précocité complètement folle qui rappelle celle d’un certain Rafael Nadal. En effet, pour trouver trace d’un joueur aussi jeune qualifié pour le 3ème tour à Roland-Garros, il faut remonter à 2012 et c’est donc Rafael Nadal qui avait réalisé cet exploit à 17 ans. C’est désormais au tour de Kouamé qui affrontera Alejandro Tabilo au tour suivant.