Moïse Kouamé : Du jamais vu depuis Rafael Nadal à Roland-Garros

Le combat aura duré près de 5 heures, mais ce jeudi, au terme d’un match exceptionnel, Moïse Kouamé a décroché son ticket pour le 3ème tour de Roland-Garros. A seulement 17 ans, le Français va donc continuer son parcours sur la terre battue parisienne. Une précocité folle de la part de Kouamé qui n’avait plus été vue à Roland-Garros depuis un certain Rafael Nadal.
Nouvelle sensation du tennis français, Moïse Kouamé est scruté de très près à l’occasion de ce Roland-Garros. Et voilà qu’à 17 ans, le Tricolore est en train de montrer toute l’étendue de son talent et son potentiel. Il sera d’ailleurs au rendez-vous du troisième tour lors de ce tournoi du Grand Chelem. En effet, ce jeudi, Kouamé a remporté sa rencontre face à Adolfo Daniel Vallejo. Mais que ça a été difficile pour le Français. Après avoir remporté les deux premiers sets, il a perdu les deux suivants et que le 5ème set a été disputé. Moïse Kouamé perdait 5-3 face au Paraguayen, mais il a complètement réussi à inverser la tendance pour s’imposer au final
Kouamé successeur de Nadal
Vainqueur en 5 sets, Moïse Kouamé va donc disputer le 3ème tour de Roland-Garros et cela a seulement 17 ans. Une précocité complètement folle qui rappelle celle d’un certain Rafael Nadal. En effet, pour trouver trace d’un joueur aussi jeune qualifié pour le 3ème tour à Roland-Garros, il faut remonter à 2012 et c’est donc Rafael Nadal qui avait réalisé cet exploit à 17 ans. C’est désormais au tour de Kouamé qui affrontera Alejandro Tabilo au tour suivant.
Une victoire grâce au public français
Moïse Kouamé est donc allé chercher cette victoire et pour cela, il a pu compter sur le soutien du public français. D’ailleurs, après sa victoire, il n’a pas manqué de remercier les fans présents : « J’ai juste un mot à dire, merci, elle vous revient cette victoire. Elle vous revient parce que franchement, très honnêtement, sans vous, je n’aurais jamais gagné ce match. Jamais. Je pense que vous ne vous rendez-vous même pas compte à quel point vous m’avez porté. Je pense que physiquement, vous êtes encore plus morts que moi à force de crier, de donner toute votre vie pour moi. Merci les gars, ça a fonctionné. Merci ». Malmené par Adolfo Daniel Vallejo, Moïse Kouamé a également révélé le secret de son succès, expliquant : « L’année dernière, j’ai assisté à une finale où Alcarez a sauvé 3 balles de match. Ce qu’il a dit quand il était face à ces 3 balles de match, je n’ai jamais cessé d’y croire. Aujourd’hui, quand je me suis retrouvé à 5-3 break dans la 5ème set, je n’ai jamais cessé d’y croire. Je n’ai jamais cessé d’y croire ».