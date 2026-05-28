Transferts à 120M€ : Le Stade Rennais dévoile son plan pour le mercato !

Amadou Diawara

Classé sixième en Ligue 1, le Stade Rennais va disputer la Ligue Europa en 2026-2027. Alors que le mercato estival va démarrer le 15 juin, Arnaud Pouille a dévoilé sa stratégie. Si le président breton refuse de céder Brice Samba, Estéban Lepaul et Abdelhamid Ait Boudlal, il compte tout de même empocher 110-120M€ grâce aux ventes cet été.

Défait lors de la 34ème et dernière journée de Ligue 1, le Stade Rennais a vu l'OM lui chiper la 5ème place en Ligue 1. Ayant terminé à la 6ème position en championnat, les Bretons ont tout de même validé leur ticket pour la Ligue Europa 2026-2027. Pour faire bonne figure dans cette compétition européenne, le club emmené par Franck Haise pourrait avoir la bonne idée de se renforcer lors du prochain mercato estival, qui va débuter le 15 juin. Mais avant toute chose, le Stade Rennais va devoir faire le nécessaire pour conserver les meilleurs éléments de son effectif.

«On est sur un niveau de dépenses de 130M€» Lors d'un entretien accordé à Ouest-France, Arnaud Pouille a révélé la liste de ses joueurs intransférables. « Je n’aime pas trop faire de liste dans la presse, mais certains joueurs comme Brice Samba, Estéban Lepaul ou Abdelhamid Ait Boudlal ne partiront pas, ils le savent et leurs agents le savent. Ou alors, il faudrait quelque chose qui dépasse l’entendement », a affirmé le président du Stade Rennais, avant de se prononcer sur sa stratégie concernant le mercato dans le sens des départs.