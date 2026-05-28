PSG : «Ça doit lui faire tout drôle», Ousmane Dembélé au cœur d’un clash entre un rappeur et Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé pourrait-il mener le Paris Saint-Germain à une deuxième étoile en Ligue des champions ? C'est la certitude du rappeur Rohff qui prend les devants avec la sortie d'une nouvelle chanson sur le sujet programmée pour vendredi avant la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le PSG à Budapest. L'occasion pour l'auteur de "Paris" de se payer Kylian Mbappé.

Le Ballon d'or 2025 a fini entre les mains d'Ousmane Dembélé au Théâtre du Châtelet le 22 septembre dernier. Et ce, au terme d'une saison magique pour le champion du monde avec le Paris Saint-Germain en raflant la première Ligue des champions de l'histoire du club quelques semaines avant d'également ajouter la Supercoupe d'Europe à son armoire à trophées. Ousmane Dembélé, repositionné au poste d'attaquant de pointe par Luis Enrique, incarne le leader technique que Kylian Mbappé aurait dû être à la fin de son passage de sept saisons au PSG selon Rohff.

«Si tu marques des buts et que ton équipe ne soulève pas de coupe, je ne vois pas l’intérêt» Le rappeur qui va sortir le morceau : Paris deux étoiles ce vendredi 29 mai n'a pas raté la star du Real Madrid ayant quitté le train PSG à l'été 2024. « La douche de lumière n’est plus sur lui. C’est l’équipe, la star. C’est plus intéressant d’avoir autant de joueur qui marquent des buts plutôt qu’un seul qui va faire ses stats au détriment de l’équipe. Ça doit lui faire tout drôle. C’est dur de se sentir roi et de tomber comme ça de ton donjon. Il va se dire: ‘Finalement, je ne suis pas le génie que je pensais être’. Ok, tu marques tes buts, c’est bien d’un point de vue personnel, c’est cool, mais tu es dans une équipe. Si tu marques des buts et que ton équipe ne soulève pas de coupe, je ne vois pas l’intérêt. C’est bien, c’est une leçon de vie pour lui. Si on a la deuxième étoile, il va sourire jaune ».