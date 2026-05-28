Mercato : Un problème économique pour l’OM avec le transfert de Greenwood ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, à l’occasion du marché des transferts, Mason Greenwood et l’OM pourraient se séparer. Après deux ans à Marseille, l’Anglais pourrait rejoindre un nouveau club, certaines rumeurs l’annonçant d’ailleurs à l’AS Rome. Alors qu’il est également question d’un possible transfert à 50M€ pour Greenwood, Nabil Djellit a expliqué en quoi cela serait une mauvaise affaire financière.

N’étant pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM va devoir vendre pour combler les pertes financières. Le club phocéen pourrait alors se séparer de certaines de ses grandes valeurs marchandes et actuellement, les regards se tournent notamment vers Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l’Anglais pourrait faire ses valises et c’est ainsi qu’il a notamment été question d’une potentielle vente à 50M€. Mais voilà qu’il ne faut pas oublier que Manchester United garde 40% des droits économiques de Greenwood.

« Il y a quasiment aucune plus-value dans cette histoire » Compte tenu de cette donnée importante à prendre en compte pour le transfert de Mason Greenwood, Nabil Djellit n’a pas hésité à dire qu’une vente à 50M€ serait une mauvaise affaire pour l’OM. « On parle de Greenwood, de sa destination, mais pour Marseille… Ils l’ont acheté 30M€, ils le revendent 50M€, ils donnent 40%. Il y a quasiment aucune plus-value dans cette histoire. Il a bien joué d’accord, mais il part sans que le club soit qualifié en Ligue des Champions. Ça aurait dû être une plus grosse affaire financière et sportive et ça ne l’a pas été », a confié le journaliste sur le plateau de L’Equipe de Greg.