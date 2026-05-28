«J'étais sur la fin» : Le transfert de Willian Pacho a fait une grosse victime au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, le PSG avait choisi de recruter Willian Pacho pour environ 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Un choix qui a évidemment fait une victime, et pas n'importe laquelle puisque Presnel Kimpembe a été directement impacté par ce transfert. Et le Titi parisien est d'ailleurs revenu sur cette situation.

Légende du PSG, Presnel Kimpembe a toutefois connu une fin d'aventure très compliquée à Paris sur le plan individuelle notamment à cause de ses problèmes récurrents au tendon d'Achille. D'ailleurs, en 2024, le PSG a recruté un autre défenseur central gaucher à savoir Willian Pacho, qui a débarqué pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Et rapidement, Presnel Kimpembe a compris ce que cela signifiait pour lui.

Kimpembe raconte l'arrivée de Pacho « Déchirement, non. Non, parce que j’étais sur la fin. Je me suis toujours donné les moyens de pouvoir réussir et de pouvoir atteindre mes objectifs. La situation était plus compliquée, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir travailler, d'essayer de revenir au meilleur niveau et au meilleur moment. L'histoire est quand même complètement dingue avec cette victoire en Ligue des champions pour finir. J'aurais préféré partir sur une victoire en étant un vrai acteur sur le terrain. Mais la meilleure façon de remercier tout le monde, c’était de partir avec ce trophée-là en poche », raconte-t-il dans une interview accordée à Eurosport.