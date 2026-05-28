F1 : Lewis Hamilton dévoile son porte-bonheur, et c’est une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche à l’occasion du Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton a réalisé l’une de ses meilleures performances depuis son arrivée chez Ferrari en 2025. Deuxième à l’arrivée après une belle course, le septuple champion du monde a révélé comment sa maman, présente tout au long du week-end à Montréal, lui avait servi de porte bonheur.

Deuxième du Grand Prix du Canada derrière Kimi Antonelli dimanche, Lewis Hamilton a réalisé une très belle course avec Ferrari. Après une année 2025 catastrophique au sein de l’écurie italienne, ce podium et cette deuxième place va faire le plus grand bien au Britannique, qui a réussi à dépasser Max Verstappen en fin de course afin de signer sa plus belle position avec Ferrari depuis son arrivée en 2025. Ayant pu compter sur le soutien de sa maman, présente tout au long du week-end dans le paddock, le septuple champion du monde a affirmé que cette dernière avait été son porte-bonheur.

« Maintenant elle doit venir, elle est clairement mon augure de chance, mon porte-bonheur » « C’est un week-end vraiment cool. J’ai un appartement ici et ma mère a donc logé avec moi. Ainsi, chaque soir, nous dînions ensemble et nous regardions un film ou restions simplement assis à discuter. C’était génial. Et nous partons en voyage pour quelques jours, donc je suis vraiment excité par rapport à ça. Et partir sur un résultat positif est également génial. Donc, j’ai vraiment besoin de... maintenant elle doit venir, elle est clairement mon augure de chance, mon porte-bonheur, qu’elle vienne chaque week-end », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.