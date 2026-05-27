Max Verstappen loin de la F1 : Le patron de Red Bull révèle un «accord» inattendu !

Pierrick Levallet

Avant le Grand Prix du Canada, Max Verstappen a profité de la pause en F1 pour participer aux 24 Heures du Nürburgring en GT. Le Néerlandais n’a jamais caché son intérêt pour cet aspect du sport automobile. Laurent Mekies, Team Principal de Red Bull en F1, a d’ailleurs révélé avoir passé un accord avec le quadruple champion du monde pour cette course.

Entre le Grand Prix de Miami et du Canada, une longue pause s’est imposée en F1. Max Verstappen en a donc profité pour participer aux 24 Heures du Nürburgring. Le quadruple champion du monde n’a jamais caché son intérêt pour cet aspect du sport automobile. Laurent Mekies a d’ailleurs avoué qu’il avait passé un accord avec le pilote de 28 ans pour le laisser prendre part à cette course.

«Sa vitesse était incontestablement incroyable» « Nous avions un accord selon lequel, lorsqu’il prenait un peu trop de risques, il me cachait la caméra embarquée, juste pour que nous soyons tous un peu plus détendus. C’était spectaculaire. Il a manqué la victoire de peu là-bas, mais sa vitesse était incontestablement incroyable » a confié le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.