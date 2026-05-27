Transfert de Greenwood : «Sa famille voulait rester», l'OM n'a pas eu le choix...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood (24 ans) ne devrait pas passer l'été à Marseille. Et ce ne serait pas de son ressort. Ayant manqué le coche de la Ligue des champions et du bonus financier alloué par l'UEFA pour les équipes qualifiées, l'OM se retrouverait contraint de vendre son attaquant star. Bien que l'Anglais n'émettait pas ce souhait.

Il y a deux ans de cela, le feuilleton Mason Greenwood touchait à sa fin. De par son passé extrasportif violent avec acte de viol envers sa compagne Harriet Robson, le transfert de l'Anglais avait fait énormément réagir à Marseille. Son maire Benoît Payan réélu en mars dernier, s'était fermement opposé à cette hypothèse de marché qui est allée au bout du processus avec une indemnité de 31,6M€ versée à Manchester United qui récupèrera pas moins de 40% du prix de la revente.

Greenwood voulait rester à Marseille Et il semblerait que la séparation soit pour cet été. Le responsable des sports du Journal du Dimanche, à savoir Jean-François Pérès, a communiqué sur son compte X une information de la plus haute importance au sujet de l'avenir de Mason Greenwood. Entre l'Olympique de Marseille et le meilleur buteur du club phocéen lors des deux dernières saisons, c'est terminé, « à regret » d'après de multiples sources contactées par le journaliste. Pour la simple et bonne raison que Greenwood aurait plutôt cultivé le désir de poursuivre son aventure à l'Olympique de Marseille. Il en va de même pour sa famille.