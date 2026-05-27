Paul Seixas : Le rendez-vous qui pourrait décider de son transfert dans l’équipe de Tadej Pogacar

Nouvelle coqueluche du cyclisme français et mondial, Paul Seixas fait aujourd’hui le bonheur de l’équipe Décathlon CMA CGM. A 19 ans, il incarne l’avenir de son sport, mais voilà que d’un point de vue personnel, son avenir pourrait s’écrire avec une autre formation. Ainsi, dernièrement, on a notamment pu parler de la possibilité que Seixas rejoigne l’équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates-XRG. Un transfert qui pourrait bien se jouer dans les jours à venir…
Paul Seixas en a décidé ainsi : à 19 ans, il va participer à son premier Tour de France cet été. Le 4 juillet prochain, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM sera donc à Barcelone pour le départ de la Grande Boucle. Le début de 3 semaines de compétition où Seixas sera très attendu pour son duel avec Tadej Pogacar. Et pour se préparer pour cet évènement, le Français va notamment disputer le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement le Dauphiné. Une course où beaucoup pourrait se jouer.
Quelle sera la prochaine équipe de Paul Seixas ?
En effet, c’est lors de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes que l’avenir de Paul Seixas pourrait s’écrire. Aujourd’hui avec Décathlon CMA CGM, le Français de 19 ans plairait notamment à l’équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates-XRG. C’est ainsi que pour la Rai, Beppe Conti a fait une grande annonce. Il a ainsi été expliqué que lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Seixas sera confronté à Isaac Del Toro et le résultat du duel entre les deux décidera du choix de l’équipe UAE Emirates-XRG. Si Del Toro bat Paul Seixas, la formation de Tadej Pogacar continuera de miser sur le Mexicain sinon c’est le Français qui sera privilégié.
« J’espère que Seixas n’a pas déjà signé pour UAE ! »
Aujourd’hui chez Décathlon CMA CGM, Paul Seixas est sous contrat jusqu’en 2027. Rejoindra-t-il Tadej Pogacar ? Ce dossier fait en tout cas réagir en ce moment. Dernièrement, c’est Gerraint Thomas qui confiait, évoquant l’intérêt de Netcompany-Ineos pour Paul Seixas : « Pour l'instant, il est chez Decathlon, mais ce genre de rumeurs circule toujours. J’espère que Seixas n’a pas déjà signé pour UAE ! C’est une équipe qui enchaîne les victoires, elle est vraiment très forte, donc il est compréhensible que le coureur soit intéressé, mais… qui sait ? Pourrait-il un jour courir pour nous ? Il ne faut jamais dire jamais ».