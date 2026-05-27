Paul Seixas : Le rendez-vous qui pourrait décider de son transfert dans l’équipe de Tadej Pogacar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvelle coqueluche du cyclisme français et mondial, Paul Seixas fait aujourd’hui le bonheur de l’équipe Décathlon CMA CGM. A 19 ans, il incarne l’avenir de son sport, mais voilà que d’un point de vue personnel, son avenir pourrait s’écrire avec une autre formation. Ainsi, dernièrement, on a notamment pu parler de la possibilité que Seixas rejoigne l’équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates-XRG. Un transfert qui pourrait bien se jouer dans les jours à venir…

Paul Seixas en a décidé ainsi : à 19 ans, il va participer à son premier Tour de France cet été. Le 4 juillet prochain, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM sera donc à Barcelone pour le départ de la Grande Boucle. Le début de 3 semaines de compétition où Seixas sera très attendu pour son duel avec Tadej Pogacar. Et pour se préparer pour cet évènement, le Français va notamment disputer le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement le Dauphiné. Une course où beaucoup pourrait se jouer.

Quelle sera la prochaine équipe de Paul Seixas ? En effet, c’est lors de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes que l’avenir de Paul Seixas pourrait s’écrire. Aujourd’hui avec Décathlon CMA CGM, le Français de 19 ans plairait notamment à l’équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates-XRG. C’est ainsi que pour la Rai, Beppe Conti a fait une grande annonce. Il a ainsi été expliqué que lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Seixas sera confronté à Isaac Del Toro et le résultat du duel entre les deux décidera du choix de l’équipe UAE Emirates-XRG. Si Del Toro bat Paul Seixas, la formation de Tadej Pogacar continuera de miser sur le Mexicain sinon c’est le Français qui sera privilégié.