Cyclisme : « Seixas ? Un nouveau Pogacar arrive »

Alexandre Higounet

Pello Bilbao fait aujourd'hui partie des coureurs les plus expérimentés du peloton. Âgé de 36 ans, le coureur espagnol, qui va prendre sa retraite au terme de la saison, a vécu l'arrivée de nouveaux jeunes talents depuis une décennie. A l'occasion d'un entretien accordé à la Cadena Ser, il a livré son sentiment sur l'émergence de Paul Seixas.

A l'occasion d'un entretien accordé au média espagnol Cadena Ser, Pello Bilbao, âgé de 36 ans, a été interrogé sur l'émergence de Paul Seixas, lui qui a vu sortir de nombreux talents depuis une décennie. Et le coureur espagnol n'a pas mâché ses mots au sujet du jeune prodige tricolore, qu'il voit clairement au niveau de Tadej Pogacar depuis qu'il a eu l'occasion de courir face à lui au printemps. Au-delà de l'impression brute ressentie par le coureur espagnol sur les courses, les résultats impressionnants du Français, entre ses victoires au Tour du Pays Basque, où il a concassé plusieurs coureurs de niveau mondial comme Roglic, Ayuso, Del Toro et Lipowitz, et à la Flèche Wallonne, et sa performance à Liège où il a résisté à l'offensive folle de Pogacar dans la cote de la Redoute, sont autant de signaux forts également.

« J'ai couru contre Paul Seixas au Pays basque et à la Flèche Wallonne – un nouveau Tadej Pogacar est en train d'émerger » Pello Bilbao a ainsi expliqué dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai couru contre Paul Seixas au Pays basque et à la Flèche Wallonne – un nouveau Tadej Pogacar est en train d'émerger ».