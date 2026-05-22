«On me propose Antonio Conte à l’OM…», Carine Galli n’en revient pas !

Amadou Diawara

Si son contrat se termine le 30 juin 2027, Habib Beye ne sera pas l'entraineur de l'équipe première de l'OM à la rentrée. N'ayant pas rempli ses objectifs à Marseille, l'entraineur sénégalais va être remplacé à l'intersaison. Alors que le nom d'Antonio Conte est proposé, Carine Galli - journaliste chez RMC Sport - hallucine.

Le 18 février 2026, l'OM a officialisé la signature d'Habib Beye. En effet, le Sénégalais a pris la place de Roberto De Zerbi en tant qu'entraineur de l'équipe première du club marseillais. A son arrivée au Vélodrome, Habib Beye s'est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, le Sénégalais va quitter l'OM dès cet été, n'ayant pas rempli ses objectifs à la tête de l'écurie phocéenne.

«Les gars, il faut arrêter de délirer» Alors que le PSG a été éliminé par le Paris FC en seizième de finale de la Coupe de France, l'OM n'en a pas profité. En effet, le club de Frank McCourt est sorti deux tours plus tard, après une défaite contre le Toulouse FC. Et en Ligue 1, l'OM n'a pas réussi à décrocher une nouvelle place pour la Ligue des Champions. Classé cinquième à l'issue de la dernière journée du championnat, le club olympien disputera la Ligue Europa en 2026-2027. Un bilan qui condamne Habib Beye.