Un club va discuter avec Julian Alvarez : Le PSG est sous pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Julian Alvarez devrait être l'un des grands animateurs du mercato. Et pour cause, l'attaquant de l'Atlético de Madrid est convoité par de nombreux clubs dont le PSG. Mais c'est bien le FC Barcelone qui devrait lancer les grandes manœuvres en premier. Et ce serait imminent.

En quête d'un renfort offensif, le PSG ferait partie des clubs les plus intéressés par le transfert de Julian Alvarez. Cependant, le FC Barcelone serait également dans le coup afin de compenser le départ de Robert Lewandowski, qui a officiellement annoncé son départ. Et ce sont d'ailleurs les Catalans qui pourraient dégainer en premier à en croire les informations du journaliste Matteo Moretto.

Le Barça va passer à l'action pour Alvarez « Le Barça souhaite qu'il devienne le choix numéro un pour occuper le poste d'attaquant au Barça. Le Barça a l'intention de contacter l'Atlético et son agent », révèle -t-il dans des propos accordés à Radio MARCA, avant de préciser que « l’Atletico demande plus de 100M€ » pour lâcher Julian Alvarez. D'ailleurs, Matteo Moretto insiste sur le fait que l'Argentin sera la priorité du club blaugrana cet été : « Le Barça dispose également de Joao Pedro comme option pour l’attaque, mais il va mettre la pression dans les semaines à venir pour voir s’il peut s’immiscer dans le dossier de Julián ».