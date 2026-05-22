Mercato - «C'est comparable à l'OL» : Un journaliste annonce un projet inquiétant pour l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM aura du pain sur la planche pour renforcer son effectif et surtout, gérer ses problèmes économiques en compensant l'absence de qualification en Ligue des champions. Ainsi, Mathieu Grégoire dévoile le projet qui attend les Marseillais, en le comparant à ce qu'a connu l'OL la saison dernière.

L'été s'annonce brûlant à Marseille. Alors que l'OM n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, il va falloir dégraisser l'effectif en réalisant quelques jolis ventes, tout en réalisant des économies sur la masse salariale. C'est ainsi que Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour le journal L'EQUIPE dévoile les contours du mercato à venir pour le club phocéen, en prenant l'exemple de l'OL.

Mathieu Grégoire dévoile le projet de l'OM sur le mercato « Moins de gros salaires, quelques grosses ventes, et à partir de là, rebâtir un effectif. Je pense qu’on peut rapprocher la situation économique de l’OM avec ce qu’a vécu Lyon l’an dernier. Je pense qu’on peut se rapprocher de ça. Alors, pas forcément dans les montants. Mais regarde, déjà l’an dernier (2024-2025), t’as Lyon à moins de 100 et le deuxième, de très loin, c’est l’OM a moins 105. Attention, moi, je ne suis pas dans le catastrophisme, au contraire », confie le journaliste de L'EQUIPE auprès de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.