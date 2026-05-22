Neymar - Mbappé : Ça balance sur le PSG, «le club a tellement souffert des stars à gros montants»

Axel Cornic

Avec la Ligue des Champions de la saison dernière et la finale qui se profile le 30 mai, le Paris Saint-Germain est en train d’écrire la page la plus importante de son histoire. Et tout ça après avoir laissé partir la plupart de ses stars, notamment avec Neymar et Kylian Mbappé, qui ne semblent d’ailleurs pas vraiment briller depuis leur départ du club.

Ça n’a échappé à personne. C’est au moment où le PSG a laissé partir ses grandes stars, qu’il a commencé à gagner. Pourtant, avec Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, le club parisien n’avait jamais semblé aussi bien armé pour dominer la planète football. Mais force est de constater, que la recette miracle n’était pas là...

« Je pensais qu'ils auraient pu prendre deux, trois éléments en plus pour rafraîchir l'effectif et apporter de la concurrence » Le tout est de ne pas retomber dans ses travers. Car on annonce plusieurs recrues en vue du prochain mercato estival, notamment une par ligne et le PSG devra bien choisir. « Il y a quelque chose avec ce groupe du Paris Saint-Germain qui est assez particulier. Je pensais qu'ils auraient pu prendre deux, trois éléments en plus pour rafraîchir l'effectif et apporter de la concurrence » a fait remarquer Kevin Diaz, dans l’After Foot de ce jeudi soir.