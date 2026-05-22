Mercato - José Mourinho de retour au Real Madrid : Un premier départ officialisé en public !

Amadou Diawara

Promu entraineur de l'équipe première du Real Madrid le 13 janvier, Alvaro Arbeloa ne sera pas sur le banc merengue la saison prochaine. Alors que José Mourinho devrait prendre sa place, le technicien espagnol a affirmé qu'il ne ferait pas partie de son staff, avant d'officialiser son départ.

Devenu sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a cédé sa place d'entraineur de l'équipe première du Real Madrid le 1er juin. En effet, Xabi Alonso s'est installé sur le banc merengue. Toutefois, l'Espagnol a été évincé dès le 13 janvier. Florentino Pérez l'ayant remplacé par Alvaro Arbeloa. Ancien coach du Castilla, ce dernier a été promu. Mais il est déjà sur le départ.

«Je pars après ces huit années» Présent en conférence de presse ce vendredi, Alvaro Arbeloa a affirmé qu'il n'allait pas faire partie du staff de José Mourinho, qui devrait prendre sa succession à l'issue de la saison : « La possibilité de devenir l'adjoint de José Mourinho ? Je ne suis pas ici pour parler de possibilités. Mourinho a un staff fantastique, il est très bien entouré. S’il arrive, il viendra avec ses adjoints, comme cela doit être le cas. Il n’y a aucune possibilité que je puisse être avec lui. Pendant ces quatre derniers mois, j’ai pensé uniquement au Real Madrid. À partir de maintenant, il faudra penser à moi. J’ai franchi un cap, je me sens prêt pour de nouveaux défis ».