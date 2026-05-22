Catch : Un nouveau show de la WWE bientôt sur Netflix ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis janvier, les fans français de la WWE peuvent suivre les programmes de l’organisation reine du catch sur la plateforme Netflix. Un accord sur dix années a été conclu entre les deux groupes l’année dernière. Et dans les prochains mois, un autre show pourrait bientôt arriver…

Après avoir disputé son dernier combat à la WWE en décembre, John Cena ne compte pas s’éloigner trop loin du catch. La star américaine a révélé lors de l’événement Backlash, au début du mois, le lancement d’un nouveau programme portant son nom et inspiré du show organisé pour son match d’adieu le 13 décembre 2025. Le concept ? Des oppositions inédites et choisies par le public entre des grands noms de la discipline et de jeunes espoirs. A la fin de la soirée, les fans désigneront un champion.

Le nouveau projet de John Cena après sa retraite « C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps, a révélé John Cena lors de son récent passage dans le podcast Adam’s Apple. On est encore en train de mettre les choses au point, et j'aime ça. J'aime le fait que ce soit un projet en cours, mais ça vient vraiment de moi. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste. Je m'y investis à fond. J'ai donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on annonce la date et le lieu. Et je pense que c'est évidemment la première étape, et on partira de là ».