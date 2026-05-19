John Cena : Son nouveau projet à la WWE révélé

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout jeune retraité, John Cena a disputé son dernier combat à la WWE en décembre dernier mais n’a pas tiré un trait sur le catch. La star américaine a récemment révélé le lancement d’un nouveau programme au sein de la puissante compagnie dont il est à l’origine...

John Cena peut désormais se concentrer sur sa carrière d’acteur. Alors qu’elle multiplie les projets à l’écran depuis plusieurs d’années, la star américaine continuait d’apparaître occasionnellement sur le ring de la WWE , jusqu'à l'annonce de sa retraite à l'âge de 48 ans l'année dernière. John Cena n’a pas fait une croix sur le catch pour autant, annonçant il y a quelques jours un nouveau projet qui lui tient à cœur.

Présent lors de l’événement Backlash le 9 mai 2026, John Cena a dévoilé au public la création d'un nouvel événement, le "John Cena Classic", inspiré du show organisé à Washington en décembre dernier pour son ultime match face à Gunther . Avant d’apparaître pour le dernier combat de la soirée, la légende de la WWE avait laissé la place à de jeunes espoirs de la compagnie, opposés à certains grands noms du catch. Des rencontres inédites qui avaient plu aux fans, lesquels auront justement la main sur la programmation et la récompense. A l’issue de chaque "John Cena Classic", un champion sera couronné parmi les participants, choisi par les spectateurs.

« J’aime voir ce que les gens sont capables de faire »

Invité du podcast Adam’s Apple après la révélation de ce nouveau concept, John Cena s’est montré très excité. « C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. On est encore en train de mettre les choses au point, et j'aime ça. J'aime le fait que ce soit un projet en cours, mais ça vient vraiment de moi. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste. Je m'y investis à fond. J'ai donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on annonce la date et le lieu. Et je pense que c'est évidemment la première étape, et on partira de là », a confié l’ancien champion du monde de la WWE, souhaitant utiliser sa propre expérience pour aider la nouvelle génération.

« J'essaie de désactiver mon radar parce que je n'étais sur le radar de personne, et j'ai réussi à avoir une carrière formidable, poursuit Cena. Des personnes comme CM Punk et même Seth Rollins n’avaient peut-être pas été repérés non plus. Becky Lynch est l'exemple de quelqu'un qui n'était pas forcément remarqué et qui a réussi à se faire un nom. Il y a des évidences. Brock Lesnar est né pour faire ce que nous faisons. Je pense que Joe Anoa’i, Roman Reigns, en fait aussi partie. J'aime éteindre le radar et voir ce que les gens sont capables de faire. J'aime voir le potentiel quand les projecteurs sont allumés, et c’est peut-être ça, le cœur du John Cena Classic. » Cet événement fait partie du projet de reconversion de John Cena au sein de la WWE, lui qui avait affiché l’envie de participer au développement des nouvelles stars du catch.