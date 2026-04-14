John Cena : Son nouveau rôle à la WWE, «on tient quelque chose»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 48 ans, John Cena s’est définitivement retiré des rings en décembre dernier après un ultime combat à la WWE. La star du catch souhaite désormais se concentrer sur sa carrière d’acteur mais n’en oublie pas son premier amour. Un nouveau rôle l’attend au sein de la puissante compagnie…

C’est un WrestleMania particulier qui s’annonce pour les fans de la WWE, qui ne verront pas John Cena en action sur le ring du plus grand événement de l’année dans le monde du catch. La star américaine de 48 ans a pris sa retraite en décembre dernier et a répété depuis qu’il ne songeait pas à en sortir pour un ultime combat. Cela ne veut pas dire que le multiple champion du monde compte faire une croix sur son premier amour, lui qui travaille sur sa reconversion avec la plus grosse compagnie de catch au monde depuis plusieurs mois.

Since retirement, my “road” has looked a little different… but now I can officially say I’m headed to WrestleMania!!!! See you in Las Vegas! pic.twitter.com/nyNypOhRpk — John Cena (@JohnCena) March 30, 2026

Quel rôle pour John Cena à la WWE ? « Je serai un ambassadeur de la WWE. J'ai déjà signé pour cinq ans, avait-il déjà confié avant de monter sur le ring pour la dernière fois face à l’Autrichien Gunther. S'il vous plaît, aussi longtemps que vous le pouvez, j'aimerais faire partie de cette famille en tant qu'employé, en tant que contributeur, aussi longtemps que possible. Ce n'est plus le moment pour moi d'être sur le ring. J'ai un tas de choses que je peux transmettre. (…) Peut-être servir de mentor à des talents. » Cette reconversion est dans les tuyaux depuis plusieurs mois, John Cena ayant fait part de sa volonté de rester lié à la WWE dès l’annonce de sa tournée d’adieu à l’été 2024. « Une partie du plan que j'ai proposé, et je les remercie de l'avoir accepté, consistait à rester dans la famille WWE d'une manière ou d'une autre pour une période prolongée, avait-il expliqué à l’époque. J'ai toujours dit au public que la WWE était ma maison et que je l'aimais. Ce n'est pas parce que je sens que je suis à la fin de ma carrière que je dois m'éloigner de quelque chose que j'aime. Je suis passionné par ce milieu. Je continue à crier devant mon écran, à crier sur les gars pour ce qu'ils font ou ce qu'ils pourraient faire, donc je pense toujours avoir une certaine sagesse à partager qui pourrait être utile. J'ai donc hâte de mettre fin à ma carrière sur le ring de la meilleure façon possible et de rester membre de la grande famille de la WWE pendant encore longtemps ».