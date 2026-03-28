«Il m’a dit qu’il allait prendre sa retraite...» : Cette star de la WWE a lâché un gros secret à John Cena

C’est une page de l’histoire de la WWE qui s’est tournée en décembre dernier avec l’ultime match de John Cena, qui avait lieu à Washington contre Gunther. Quelques semaines auparavant, la star américaine affrontait l’un de ses plus grands rivaux, qui avait profité de cette opposition pour lui faire une confidence importante.
Alors qu’on a l’habitude de le voir dans des films ou des séries depuis plusieurs années, John Cena poursuivait parallèlement et occasionnellement sa carrière de catcheur, au sein de la grande WWE. Mais depuis décembre, la star de 48 ans est à la retraite. 2025 a été l’année de la fin pour le multiple champion du monde, réalisant une tournée d’adieu à travers le monde sur les douze mois. John Cena s’est notamment arrêté à Paris, mais aussi à Perth, en Australie, pour affronter une dernière fois son ancien rival et ami AJ Styles.
« AJ m'a confié qu'il prendrait sa retraite en janvier »
Le moment fut riche en émotions pour les fans australiens, heureux et ému de voir John Cena se produire sous leurs yeux pour la dernière fois dans un match considéré parmi les meilleurs de l’année 2025 à la WWE. Et le grand public ne le savait pas encore, mais ce choc était également l’une des dernières apparitions d’AJ Styles, prenant à son tour sa retraite en janvier dernier.
Présent à la MEGACON 2026 à Orlando pour répondre aux questions des fans, John Cena n’a pas caché sa fierté en évoquant cette rencontre, lui qui avait été mis dans la confidence par son adversaire du soir de la fin imminente de sa carrière. « On a eu une sorte de coup de chance, avec ces deux artistes réunis, et AJ qui m'a confié qu'il prendrait sa retraite en janvier. Je l'admire énormément et je voulais faire quelque chose de spécial, quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il y avait le public qui a compris ça. Je ne revois pas souvent mes combats, parce que j’aime vivre l’instant présent. Je n'aime pas me prendre la tête en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne peux pas, c’est du passé. Mais celui-là, je l'ai revu, et franchement, le public nous encourageait à fond. C'était génial », s’est souvenu John Cena.
« Tout le monde dans la salle était dans le coup »
« C’était un moment où tout le monde dans la salle était dans le coup, ce qui était cool. (…) Je suis vraiment content du résultat. C'était un match que le public attendait. J'avais affronté Brock (Lesnar), et tout le monde était déçu. J'avais affronté Logan, et tout le monde était déçu. Pas des matchs en eux-mêmes », poursuit John Cena, évoquant la frustration du public de le voir affronter ces adversaires. « Mais le match contre AJ s’est fait parce que le sentiment général était : "Vous gaspillez le temps de John dans sa tournée d’adieu, et nous voulons voir AJ Styles". J’en ai parlé sur les réseaux sociaux. Vous avez massivement répondu que vous aimeriez voir ça. Donc, ce match a été le fruit de la volonté du public. Il n'y a eu aucune promo à ce sujet, aucune mise en place. Tout s'est fait sur les réseaux sociaux, et ça a simplement été annoncé. Ces deux gars vont se battre pour la dernière fois lors de cet événement spécial, et c'est grâce à votre voix. » Et le résultat fut à la hauteur des attentes.