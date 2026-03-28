«Il m’a dit qu’il allait prendre sa retraite...» : Cette star de la WWE a lâché un gros secret à John Cena

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une page de l’histoire de la WWE qui s’est tournée en décembre dernier avec l’ultime match de John Cena, qui avait lieu à Washington contre Gunther. Quelques semaines auparavant, la star américaine affrontait l’un de ses plus grands rivaux, qui avait profité de cette opposition pour lui faire une confidence importante.

Alors qu’on a l’habitude de le voir dans des films ou des séries depuis plusieurs années, John Cena poursuivait parallèlement et occasionnellement sa carrière de catcheur, au sein de la grande WWE. Mais depuis décembre, la star de 48 ans est à la retraite. 2025 a été l’année de la fin pour le multiple champion du monde, réalisant une tournée d’adieu à travers le monde sur les douze mois. John Cena s’est notamment arrêté à Paris, mais aussi à Perth, en Australie, pour affronter une dernière fois son ancien rival et ami AJ Styles.

WHEN JOHN CENA BEAT AJ STYLES WITH A TOMBSTONE PILEDRIVER AND AN ATTITUDE ADJUSTMENT!!!



THIS WAS ONE OF THE BEST MATCHES OF 2025 IDCCC 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/f8eEaPdLqx — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) March 15, 2026

« AJ m'a confié qu'il prendrait sa retraite en janvier » Le moment fut riche en émotions pour les fans australiens, heureux et ému de voir John Cena se produire sous leurs yeux pour la dernière fois dans un match considéré parmi les meilleurs de l’année 2025 à la WWE. Et le grand public ne le savait pas encore, mais ce choc était également l’une des dernières apparitions d’AJ Styles, prenant à son tour sa retraite en janvier dernier. Présent à la MEGACON 2026 à Orlando pour répondre aux questions des fans, John Cena n’a pas caché sa fierté en évoquant cette rencontre, lui qui avait été mis dans la confidence par son adversaire du soir de la fin imminente de sa carrière. « On a eu une sorte de coup de chance, avec ces deux artistes réunis, et AJ qui m'a confié qu'il prendrait sa retraite en janvier. Je l'admire énormément et je voulais faire quelque chose de spécial, quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il y avait le public qui a compris ça. Je ne revois pas souvent mes combats, parce que j’aime vivre l’instant présent. Je n'aime pas me prendre la tête en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne peux pas, c’est du passé. Mais celui-là, je l'ai revu, et franchement, le public nous encourageait à fond. C'était génial », s’est souvenu John Cena.