L’OM veut imiter Barcelone : «C’est une source d’inspiration pour nous»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le partenariat avec Orange ne sera pas renouvelé, l’OM est à la recherche d’un nouveau collaborateur qui associerait son nom au Vélodrome. En ce sens, le club aimerait s’inspirer de ce qui est fait à Barcelone avec le Camp Nou et une entreprise britannique serait récemment venue aux renseignements.

Tout juste intronisé en tant que président, Stéphane Richard avait été interrogé début avril sur un des dossiers chauds de l’OM : le naming du Vélodrome. « J'étais heureux de signer le naming du Vélodrome en 2016 avec Orange, ç'a été une belle opération, on a beaucoup vu Orange pendant cette année-là. Je n'ai pas d'informations ou de connaissance sur ce que la direction actuelle d'Orange compte faire, donc je n'ai pas d'annonce à faire. Si jamais Orange arrête ce contrat de naming, il nous appartiendra de trouver un nouveau partenaire », déclarait alors l’ancien PDG d’Orange.

CMA CGM pas intéressé par le naming du Vélodrome Depuis, il a été confirmé que l’opérateur téléphonique ne renouvellera pas son partenariat avec le stade de l’OM après dix ans de collaboration. Si CMA CGM a été évoqué pour remplacer Orange, la société marseillaise détenue par le milliardaire Rodolphe Saadé n’a pas manifesté d’intérêt, comme indiqué par ICI Provence. Ce que confirme SportBusiness.Club, ajoutant que la Caisse d’Epargne CEPAC, autre sponsor du club un temps intéressée, se serait finalement retirée des négociations.