OM : La réponse lâchée par un journaliste pour ce projet avec un milliardaire

S’il l’on connaît désormais l’identité de son prochain président en la personne de Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions à partir du 2 juillet, d’autres dossiers doivent encore être réglés à l’OM, notamment le naming du Vélodrome. En ce sens, un milliardaire a déjà fait savoir qu’il n’était pas intéressé par ce projet.
Vendredi dernier, Frank McCourt était en conférence de presse afin de présenter le tout nouveau président de l’OM : Stéphane Richard. Ancien PDG d’Orange, il prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, mais sera tout de même impliqué dans les décisions importantes que le club aura à prendre d’ici-là, notamment en ce qui concerne le naming du Vélodrome.
«Si jamais Orange arrête ce contrat de naming, il nous appartiendra de trouver un nouveau partenaire»
« J'étais heureux de signer le naming du Vélodrome en 2016 avec Orange, ç'a été une belle opération, on a beaucoup vu Orange pendant cette année-là. Je n'ai pas d'informations ou de connaissance sur ce que la direction actuelle d'Orange compte faire, donc je n'ai pas d'annonce à faire. Si jamais Orange arrête ce contrat de naming, il nous appartiendra de trouver un nouveau partenaire », a répondu Stéphane Richard quand il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.
CMA CGM n’a «pas manifesté d’intérêt» pour le naming du Vélodrome
Le partenariat avec Orange arrivera à son terme le 2 juin prochain et si des rumeurs évoquaient CMA CGM pour le remplacer, ce ne sera pas le cas. D’après les informations du journaliste d’ICI Provence Bruno Blanzat, l’armateur marseillais, détenu par le milliardaire Rodolphe Saadé, n’a « pas manifesté d’intérêt » pour le naming du Vélodrome. L’OM a également confirmé qu’il n’y a « aucune discussion avec son partenaire principal ». Selon ICI Provence, l’Olympique de Marseille discute avec quelques entreprises et notamment avec Orange pour le naming de son stade. Alors qu’il a récemment signé un nouveau bail de 15 ans pour la gestion exclusive du Vélodrome avec la ville de Marseille, le club olympien privilégie du « long terme » et une augmentation du montant du contrat, celui avec Orange étant estimé entre 2 et 2,5M€ par an.