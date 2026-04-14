OM : La réponse lâchée par un journaliste pour ce projet avec un milliardaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il l’on connaît désormais l’identité de son prochain président en la personne de Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions à partir du 2 juillet, d’autres dossiers doivent encore être réglés à l’OM, notamment le naming du Vélodrome. En ce sens, un milliardaire a déjà fait savoir qu’il n’était pas intéressé par ce projet.

Vendredi dernier, Frank McCourt était en conférence de presse afin de présenter le tout nouveau président de l’OM : Stéphane Richard. Ancien PDG d’Orange, il prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, mais sera tout de même impliqué dans les décisions importantes que le club aura à prendre d’ici-là, notamment en ce qui concerne le naming du Vélodrome.

Salut la #TeamOM!

INFO #OM:

Le Vélodrome ne s'appellera pas le "CMA CGM Vélodrome".

L'entreprise marseillaise n'est pas intéressée par le naming du Vélodrome, dont le contrat avec Orange s'arrête le 2 juin.

L'OM discute "avec quelques entreprises", dont Orange.@ici_provence pic.twitter.com/neTthYtude — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) April 14, 2026

«Si jamais Orange arrête ce contrat de naming, il nous appartiendra de trouver un nouveau partenaire» « J'étais heureux de signer le naming du Vélodrome en 2016 avec Orange, ç'a été une belle opération, on a beaucoup vu Orange pendant cette année-là. Je n'ai pas d'informations ou de connaissance sur ce que la direction actuelle d'Orange compte faire, donc je n'ai pas d'annonce à faire. Si jamais Orange arrête ce contrat de naming, il nous appartiendra de trouver un nouveau partenaire », a répondu Stéphane Richard quand il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.