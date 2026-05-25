Transfert - OM : Le clan Greenwood a dit oui à un club étranger !

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble toujours plus proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Et il aurait déjà une option sérieuse pour la suite, puisque la presse italienne évoque des discussions entre son entourage et l’AS Roma, qui s’est qualifiée pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de la Serie A.
Dès son plus jeune âge, Mason Greenwood a été annoncé comme un crack générationnel. Mais sa carrière n’a pas vraiment démarré de la meilleure des manières, puisque ses problèmes avec la justice anglaise ont poussé Manchester United à l’écarter. Et après un prêt réussi en Espagne à Getafe, il a enfin pu se lancer à l’OM.
Greenwood sur le départ ?
Mais les derniers mois n’ont pas été simple. Comme la plupart de ses coéquipiers, Greenwood a eu une baisse nette de régime, avec des prestations de plus en plus décevantes. Pour ne rien arranger il aurait eu quelques clashs avec Habib Beye, arrivé en cours de saison pour remplacer un Roberto De Zerbi auquel il semblait tout particulièrement lié. Tout cela nous laisse penser qu’il quittera l’OM lors du prochain mercato, surtout qu’avec sa valeur il pourrait bien devenir l’une des meilleures ventes de l’histoire du club.
Son père aurait déjà ouvert la porte à la Roma
Le site spécialisé Transfermarkt évalue en effet l’ailier de 24 ans à près de 55M€, soit presque le double de son prix d’achat il y a deux ans. Plusieurs clubs auraient d’ailleurs déjà fait part de leur intérêt et cela serait notamment le cas en Italie, avec l’AS Roma. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que le père de Mason Greenwood aurait déjà commencé à échanger avec le club italien, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. La star de l’OM serait l’un des grands rêves de l’entraineur Gian Piero Gasperini, qui pisterait également Antonio Nusa du RB Leipzig.