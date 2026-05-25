Transfert - OM : Le clan Greenwood a dit oui à un club étranger !

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble toujours plus proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Et il aurait déjà une option sérieuse pour la suite, puisque la presse italienne évoque des discussions entre son entourage et l’AS Roma, qui s’est qualifiée pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de la Serie A.

Dès son plus jeune âge, Mason Greenwood a été annoncé comme un crack générationnel. Mais sa carrière n’a pas vraiment démarré de la meilleure des manières, puisque ses problèmes avec la justice anglaise ont poussé Manchester United à l’écarter. Et après un prêt réussi en Espagne à Getafe, il a enfin pu se lancer à l’OM.

Greenwood sur le départ ? Mais les derniers mois n’ont pas été simple. Comme la plupart de ses coéquipiers, Greenwood a eu une baisse nette de régime, avec des prestations de plus en plus décevantes. Pour ne rien arranger il aurait eu quelques clashs avec Habib Beye, arrivé en cours de saison pour remplacer un Roberto De Zerbi auquel il semblait tout particulièrement lié. Tout cela nous laisse penser qu’il quittera l’OM lors du prochain mercato, surtout qu’avec sa valeur il pourrait bien devenir l’une des meilleures ventes de l’histoire du club.